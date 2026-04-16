נתונים דרמטיים שפורסמו הלילה (בין רביעי לחמישי) חושפים שפל חסר תקדים במעמדה של מדינת ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. כ-75% מהסנאטורים הדמוקרטים תמכו בהצעות לביטול מכירות נשק למדינת ישראל, בהצבעה שמשקפת שינוי דרמטי בעמדת המפלגה כלפי המדינה.

על פי הנתונים, 40 חברי סנאט דמוקרטים הצביעו בעד הצעה לאסור מכירת דחפורים בשווי 295 מיליון דולר ששימשו את צה"ל במבצעים בעזה ובלבנון. במקביל, 36 חברי מפלגה תמכו בהצעה למניעת מכירת 12 פצצות במשקל 450 קילוגרם, שערכן נאמד ב-152 מיליון דולר.

הנתונים מציגים עלייה חדה ומדאיגה לעומת הצבעות קודמות. באפריל האחרון תמכו בצעדים דומים רק 15 מתוך 47 חברי הסנאט הדמוקרטים. ביולי עלה המספר ל-27 תומכים, ובהצבעה הנוכחית הגיע ל-40 - כמעט פי שלושה מהמספר הראשוני.

בין התומכים בהצעות נמנו גם דמויות הנחשבות למתונות ומשפיעות במפלגה, עובדה המצביעה על שינוי מהותי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל. הסנאטור ברני סנדרס, שהוביל את המהלך, תקף בחריפות את מדיניות הממשלה הישראלית וטען כי "אמריקנים - דמוקרטים, רפובליקנים ועצמאים - רוצים שכספי המסים שלהם יושקעו בשיפור החיים כאן בבית".

"בגידה מוחלטת בישראל"

הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן מפנסילבניה, המגדיר את עצמו כ'תומך בלתי מתנצל' בישראל, הביע ביקורת חריפה על מפלגתו. פטרמן האשים גורמים במפלגה באימוץ רטוריקה אנטישמית והגדיר את המהלך כ"בגידה מוחלטת בישראל ובקהילה היהודית ברחבי העולם".

לדבריו של פטרמן, קשה לו להבין מדוע מישהו תומך בפתרון שתי המדינות בעת הזו, כאשר חמאס מסרב להתפרק מנשקו וממשיך לנסות לפגוע ביהודים. הוא הוסיף כי מדינות מערביות כמו צרפת ואוסטרליה קוראות לפתרון זה בזמן שהארגון הטרוריסטי ממשיך בפעילותו.

הרפובליקנים חסמו את ההצעות

על אף התמיכה הרחבה בקרב הדמוקרטים, הניסיון לבטל את עסקאות הנשק נבלם בקונגרס. הרפובליקנים, המחזיקים כיום ברוב בשני בתי הנבחרים, התנגדו באופן גורף להצעות ומנעו את העלאתן להצבעה סופית.

מצב הכוחות הנוכחי בקונגרס מבטיח כי כל ניסיון דומה בעתיד ייכשל כל עוד הרפובליקנים שומרים על הרוב. עם זאת, בחירות האמצע המתוכננות לחודש נובמבר הקרוב עשויות לשנות את מאזן הכוחות ולהשפיע על יכולת הדמוקרטים לקדם הצעות דומות בעתיד.

יצוין כי הנתונים מעלים חשש ממשי בקרב תומכי ישראל בארצות הברית, במיוחד לאור העובדה שהמגמה מצביעה על החרפה מתמשכת בעמדות המפלגה הדמוקרטית כלפי המדינה.