טראמפ קרא בפוסט שפרסם לרפובליקנים בסנאט "לחסל את הפיליבסטר", במטרה להעביר חוק שעשוי להציל את הרפובליקנים בבחירות האמצע | "אני לא חושב שצריך לעשות שום עסקה עם הדמוקרטים הקיצוניים וההרסניים עד שהם יצביעו עם הרפובליקנים ויעבירו את החוק", ציין הנשיא (בעולם)
הסנאט חסם שוב ניסיון לעצירת הלחימה באיראן ללא אישור הקונגרס | התנגדות הרפובליקנים מנעה בפעם השלישית את אישור ההחלטה לסיום "מבצע זעם אפי" המתנהל זה חודש, בעוד הדמוקרטים מאשימים את הממשל בהסתרת פרטי המערכה (חדשות)
הרפובליקנים בסנאט הצליחו לבלום ניסיון דו־מפלגתי לצמצם את סמכויות המלחמה של טראמפ, לאחר ששני סנאטורים רפובליקנים מרכזיים חזרו בהם מעמדתם | הסנאטורים המורדים עוררו בתחילה ביקורת חריפה מצד הנשיא טראמפ, שדרש כי הם “לא ייבחרו שוב לעולם” (בעולם)
היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)
מחוקקים משתי המפלגות בבית הנבחרים הצביעו הלילה פה אחד בעד חוק שנחקק במיוחד בעקבות טבח השבעה באוקטובר | החוק יעבור כעת לסנאט וצפוי גם שם לעבור, אם כי שם המצב מורכב יותר בגלל גורמים תומכי חמאס מכהנים (בעולם)
רשת הלוויין Starlink, שפותחה על ידי SpaceX, הפכה לכלי חיוני עבור ארגוני פשיעה בדרום־מזרח אסיה המבצעים הונאות מקוונות בהיקפים עצומים | תחקירים ועדויות מהשטח חושפים כיצד נעשה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת כדי לעקוף חסימות ולהפעיל מחנות הונאה משוכללים הפוגעים באזרחים אמריקאים | הסנאט דורש תשובות ברורות ממנכ"ל החברה, אילון מאסק, ומאיים בצעדים רגולטוריים במקרה של מחדל (בעולם)
הצעת החוק "הגדולה והיפה" של טראמפ אושרה בסנאט על חודו של קול, כאשר הרפובליקנים נזקקו לקולו של סגן הנשיא כדי לשבור את התיקו | כעת החוק יחזור לבית הנבחרים להצבעה סופית, לפני שיקבל את חתימתו של הנשיא (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך במאבקו עבור החוק "האחד הגדול והיפה" שלו, בעוד רפובליקנים מבית מאיימים להתנגד | הלילה הצליחו הרפובליקנים להעביר תיקון חקיקה לחוק, לקראת ההצבעה הגדולה בסנאט שתקבע אם "האחד הגדול והיפה" ייכנס לספר החוקים - או שייקבר לעד (חדשות, בעולם)
הלילה, בתום תדרוך ביטחוני מסווג בסנאט האמריקני, התגלעו חילוקי דעות בין חברי הקונגרס הדמוקרטים והרפובליקנים באשר למידת הנזק שנגרם לתוכנית הגרעין האיראנית בעקבות התקיפה האמריקנית. הסנאטורים, שהאזינו לפרטי המבצע ולממצאי המודיעין, הביעו עמדות שונות – מקצה לקצה – על הצלחתו האסטרטגית של המהלך הצבאי (חדשות)