טראמפ הביס את הדמוקרטים בסנאט - המלחמה באיראן תימשך

הסנאט האמריקני חסם אמש (שלישי), בפעם השלישית מאז פרוץ העימות הצבאי מול איראן, הצעה דמוקרטית שנועדה להפסיק את המבצע ההתקפי ללא אישור מפורש מהקונגרס.

ברוב של 53 מתנגדים מול 47 תומכים, נדחתה ההחלטה שהייתה מחייבת את הנשיא טראמפ להסיג את כוחות הצבא מהלחימה באיראן, אלא אם יתקבל אישור רשמי לניהול המערכה המכונה "מבצע זעם אפי".

חברי הקונגרס מהמפלגה הדמוקרטית טוענים כי הממשל מותיר אותם באפלה בכל הנוגע למטרות המלחמה, עלויותיה ומשך הזמן המתוכנן לה. עוד לטענתם, נשיא ארה"ב לא קיבל את אישור הקונגרס ליציאה למלחמה על מדינה זרה כמתחייב בחוק.

ההצבעה ביום שלישי עברה כמעט לחלוטין לפי קווים מפלגתיים, למעט חריג אחד בכל צד. הסנאטור ג'ון פטרמן מפנסילבניה היה כצפוי הדמוקרט היחיד שהצטרף לרפובליקנים בחסימת המהלך, בעוד הסנאטור רנד פול מקנטקי היה הרפובליקני היחיד שתמך בהצעה. פול, המזוהה עם תפיסות ליברטריאניות, עקבי בהתנגדותו למעורבות צבאית זרה ללא סמכות חקיקתית.

הסנאטור כריסטופר מרפי מקונטיקט, שהגיש את ההצעה, תקף את היעדר השקיפות ואת העובדה שטרם התקיימו שימועים פומביים בוועדות החוץ והביטחון. לדברי מרפי, "הסיבה היא שהממשל הזה אינו יכול להגן על המלחמה הזו ולהסביר אותה". מנגד, יו"ר ועדת החוץ, הסנאטור הרפובליקני ג'ים ריש, הצדיק את המערכה ואמר כי "אנחנו נמצאים בעימות. יש לנו את הצעירים והצעירות האמיצים שלנו שנלחמים עבור ארצות הברית של אמריקה. לכן עלינו לגבות את האנשים האלו. עלינו לגבות את נשיא ארצות הברית".

במקביל למאבק על סמכויות המלחמה, גוברת הביקורת על השימוש של הממשל בהכרזות מצב חירום כדי לעקוף את הפיקוח הפרלמנטרי על עסקאות נשק. משרד החוץ הכריז לאחרונה על מצב חירום המאפשר מכירת אמצעי לחימה בשווי של יותר מ-23 מיליארד דולר לאיחוד האמירויות, כווית וירדן. בנוסף, הסנאטור ברני סנדרס עשוי להעלות בקרוב להצבעה הצעה לחסימת העברתן של למעלה מ-20,000 פצצות לישראל.