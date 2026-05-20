החלטה פרוצדורלית ראשונה עברה ברוב דחוק בסנאט, כחלק מניסיון של מחוקקים משתי המפלגות לאלץ את הנשיא לקבל את אישור הקונגרס להמשך הפעולות הצבאיות.

​הסנאט האמריקאי קידם החלטה בנושא סמכויות מלחמה אשר תאלץ את הנשיא דונלד טראמפ לקבל את אישור הקונגרס להמשך הפעילות הצבאית נגד איראן.

ההצבעה על הצעד הפרוצדורלי הסתיימה ברוב של 50 תומכים מול 47 מתנגדים, והיא מהווה צעד ראשון בעימות פוליטי על הסמכות החוקתית להכרזת מלחמה.

​המהלך מגיע 80 יום לאחר שכוחות ארצות הברית וישראל החלו בתקיפות באיראן ב-28 בפברואר. לפי חוק סמכויות מלחמה האמריקאי משנת 1973, נשיא רשאי לנהל פעולה צבאית במשך 60 יום בלבד ללא אישור, והמועד האחרון של תקופה זו פג ב-1 במאי.

​למרות שטראמפ הכריז בתחילת החודש כי הפסקת אש סיימה את מעשי האיבה, כוחות אמריקאיים ממשיכים להטיל מצור על נמלים איראניים ולפגוע בספינותיה, בעוד איראן חוסמת את מצר הורמוז, מה שנחשב לכאורה לפעולות מלחמה.

הדמוקרטים וחלק מהרפובליקנים חוששים כי הנשיא גורר את המדינה לעימות ממושך ללא אסטרטגיה ברורה.

​ההחלטה הנוכחית ניצבת בפני משוכות גבוהות מאוד, שכן היא נדרשת לעבור גם בבית הנבחרים הנמצא בשליטה רפובליקנית. מעבר לכך, כדי להתגבר על הווטו המובטח של הנשיא טראמפ, נדרש רוב מיוחס של שני שלישים בשני בתי הקונגרס, מה שלא צפוי לקרות.

​הרפובליקנים והבית הלבן טוענים כי הפעולות הצבאיות חוקיות לחלוטין וחסמו השנה שבעה ניסיונות קודמים לקדם החלטות דומות בסנאט. חברי קונגרס רפובליקנים האשימו את יוזמי המהלך בניסיון ניגוח פוליטי ומפלגתי בלבד נגד הנשיא.

​יוזם ההחלטה, הסנאטור הדמוקרטי טים קיין, אמר במהלך הדיון כי "זה הזמן המושלם לקיים דיון לפני שנתחיל שוב במלחמה. הנשיא מקבל הצעות שלום ודיפלומטיות שהוא זורק לפח האשפה מבלי לשתף אותן איתנו". לטענת קיין, הצעות של טהרן מחייבות מעורבות של המחוקקים.

​בהצבעה הנוכחית תמכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים, בהם ביל קאסידי, שהפסיד לאחרונה בבחירות המקדימות למועמד שנתמך על ידי טראמפ. מנגד, הסנאטור ג'ון פטרמן היה הנציג הדמוקרטי היחיד שהצביע נגד המהלך, בעוד שלושה רפובליקנים נעדרו מהאולם.