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סנקציות חמורות

צה"ל הבא בתור? אירופה הטילה איסור כניסה על צבא שלם

האיחוד האירופי הטיל סנקציות חדשות האוסרות על חיילים רוסים לשעבר להיכנס לתחומי האיחוד | 8 מדינות יזמו את ההחלטה מחששות ביטחוניים (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, הכריזה על סנקציות חדשות נגד רוסיה שיאסרו על כל מי ששירת בצבא רוסיה להיכנס לתחומי האיחוד האירופי, בלי ויזה מיוחדת.

הבקשה אושרה לאחר ששמונה מדינות באיחוד האירופי פנו לנשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה ולנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בדרישה לקדם החלטה משותפת שתאסור את כניסתם של מי ששירתו בצבא הרוסי והשתתפו בלחימה באוקראינה.

על המכתב חתמו מנהיגי המדינות הבלטיות ליטא, לטביה ואסטוניה, לצד פולין, פינלנד, שוודיה, גרמניה ורומניה. נשיא ליטא גיטנאס נאוסדה הסביר כי המדינות חוששות מהסיכון הביטחוני שמהווים חיילים רוסים לשעבר שייכנסו למדינות האיחוד.

לדבריו, "אחד הסיכונים החמורים והמתמשכים ביותר הוא מעבר של לוחמים רוסים לשעבר או כאלה שעדיין משרתים לאזור שנגן. לכניסתם עלולות להיות השלכות חמורות על ביטחונן של כל מדינות האיחוד האירופי, ולכן נדרשת פעולה נחושה ומתואמת".

במכתב נטען כי קיים חשש שלוחמים רוסים לשעבר ישתלבו בפשיעה מאורגנת, בתנועות קיצוניות או בפעולות עוינות במסגרת הפעילות ההיברידית של רוסיה נגד מדינות אירופה.

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