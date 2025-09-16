שר החוץ גדעון סער שיגר מכתב לנשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר-ליין בעקבות כוונת אירופה להטיל סנקציות נוספות על ישראל | ישראל מעולם לא עמדה בפני בידוד בינלאומי כה נרחב, סער מנסה לבלום ברגע האחרון (חדשות, מדיני)
תקלה חמורה במערכות הניווט התגלתה במטוסה של נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, רגע לפני שנחתה בבולגריה | הטייסים נאלצו להסתמך על מפות נייר, ההערכה היא כי רוסיה עומדת מאחורי האירוע (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא הערב בצורה קשה ואמר שאחרוני החטופים הם הסיכוי האחרון של טראמפ לשרוד ולכן החליט חמאס לסגת מהסקה האחרונה | טראמפ הוסיף: "אני יודע מה הייתי עושה אבל אני לא אגיד את זה" (חדשות, מדיני)
בעוד ישראל ממשיכה בלחימתה נגד חמאס, גוברות הקריאות באירופה להגבלת הפעולה הצבאית | שורת בכירים באיחוד האירופי תוקפים את ישראל על רקע המצב ההומניטרי בעזה – תוך התעלמות מהשימוש שעושה חמאס באזרחים כמגן אנושי ומהאחריות הישירה שלו לסבל האוכלוסייה (חדשות)