בעוד שרי החוץ של האיחוד האירופי מתכנסים בבריסל כדי לדון בהטלת סנקציות כלכליות על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, התגלה מתחם פנאי חדש שהוקם במימון ישיר של האיחוד האירופי בשטח C בצפון השומרון - בניגוד גמור להסכמים ולדין הבינלאומי. החשיפה, שפורסמה היום (שלישי) על ידי תנועת רגבים, מעלה שאלות קשות על הצביעות האירופית ועל היעדר האכיפה הישראלית במרחב.

המתחם, שהתגלה במסגרת סיור שגרתי של רכזי השטח של תנועת רגבים, ממוקם בכפר סילת א-זהר שבצפון השומרון, חלקו על אדמות מדינה בשטחי C ובסמוך ליישוב שא-נור המתחדש. על פי הממצאים, הפרויקט הוקם במהלך שנת 2025 - פחות משנה לפני גילויו - וכולל שער כניסה מרשים, דרך גישה נרחבת שהוכשרה במקום, ספסלים, פרגולה, מתקני שעשועים ומבנה קל.

על פי שלטים רשמיים שהוצבו במקום, הבנייה והכשרת הדרך מומנו באופן ישיר על ידי האיחוד האירופי. מדובר בחוצפה חסרת תקדים - בעוד האיחוד מטיל סנקציות על ארגונים ישראליים לגיטימיים ומאיים בחרם מסחרי על מוצרים מיהודה ושומרון, הוא בונה בריש גלי מתחמים בלתי חוקיים על אדמות מדינה בשטחי C הנמצאים באחריות ישראלית מלאה.

רועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון בתנועת רגבים, מסר בתגובה חריפה: "השטח אינו משקר - במקום שבו אין אחיזה ישראלית ואין התיישבות, נוצר ואקום שמוביל לפלישה פראית ולאובדן עצום של אדמות מדינה. מדובר בחוצפה חסרת תקדים של האיחוד האירופי, שביד אחת מטיל סנקציות, וביד השנייה בונה בריש גלי ובניגוד לדין הבינלאומי בתוך שטחי C".

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תופעה נרחבת של פלישה לאדמות מדינה

הגילוי מתבצע על רקע מהלכי השיבה לצפון השומרון, שננטש על ידי מדינת ישראל במשך כשני עשורים בעקבות ההתנתקות. מבדיקת הממצאים עולה כי הפרויקט הוא חלק מתופעה נרחבת של פלישה לשטחים פתוחים ואדמות מדינה במרחב, שהתאפשרה בשל היעדר נוכחות ישראלית ממושכת.