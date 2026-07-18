עצוב: אלמנתו של הנרצח שיתפה בצאת השבת - "אין לי בית, אין לי מה לומר"

( צילום: קובי ריכטר, כבאות והצלה )

אשת התקשורת והפובליציסטית יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד, חוותה חורבן אישי כאשר ביתה ביישוב חוות גלעד שבשומרון עלה באש ונשרף כליל במהלך השבת. שבח, דמות בולטת ומוערכת בציבוריות הישראלית, נותרה בין רגע ללא קורת גג ובגדים לגופם, כשהיא מתמודדת עם מציאות קשה של אובדן רכושה.

השריפה פרצה במהלך שבת האחרונה כחלק משריפת ענק שפשטה על היישוב חוות גלעד והובילה להרס חסר תקדים. האש, שחדרה לעומק קו הבתים, כילתה שלושה עשר בתי מגורים, מוסך ומחסן עצים. בעקבות הסכנה המיידית לחיי אדם, כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם. למרות שעות החרדה הרבות וקו האש שאיים על היישוב כולו, שבח וילדיה פונו מבעוד מועד וניצלו בנס ללא פגע בנפש. יעל היא אלמנתו של הרב רזיאל שבח ז"ל, דמות אהובה ומוכרת בחוות גלעד, אשר נרצח בינואר 2018 בפיגוע ירי אכזרי שבוצע על ידי מחבלים סמוך לכניסה ליישוב. מאז הרצח ההוא, הפכה שבח לקול ייחודי ומשפיע בתקשורת הישראלית ובחרה להמשיך ולהעמיק את שורשיה ביישוב יחד עם ילדיה מתוך תחושת שליחות והמשכיות. עם צאת השבת, בחרה שבח לשתף את עוקביה הרבים ברשתות החברתיות בגודל האסון ופרסמה פוסט קצר, מדויק ומצמרר שהמחיש יותר מכל את עוצמת השבר הבלתי נתפס. "שבוע טוב למי שיכול להרשות לעצמו. היתה שריפה, שריפה. הבית כבר איננו. אנחנו בסדר. תודה לכולם על הדאגה. אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה.

( צילום: קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל )

שריפת ענק שהשתוללה ביישוב

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האירוע הדרמטי החל בשעות הצהריים של השבת, כאשר דליקה פרצה סמוך למצפה ישי שביישוב קדומים. לוחמי האש מתחנת שומרון הוקפצו לזירה והצליחו לבלום את חזית האש בקו הבתים הראשון של קדומים, ובכך מנעו פגיעה בנפש וברכוש במקום. עם זאת, תנאי מזג האוויר הקשים והרוחות החזקות שנשבו באזור הניעו את חזית האש במהירות עצומה לעבר חוות גלעד הסמוכה.

במהלך המאבק הממושך בלהבות נפצעו שני לוחמי אש – אחד באורח בינוני ואחד באורח קל – שפונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. בנוסף, תושב המקום שפונה נפגע באורח קל לאחר שהתעלף כתוצאה מהאירוע. הנזק לרכוש היה כבד במיוחד, כאשר מעבר למבנים שנשרפו, כבאית אחת עלתה באש ונשרפה כליל, ורכב כיבוי ממוגן ירי נוסף ספג נזק קשה ביותר עקב קרינת החום העצומה בזירה.

יעל שבח הפכה בשנים האחרונות לדמות מרכזית בתקשורת הישראלית ובציבוריות הדתית-לאומית. היא ידועה בעמדותיה הברורות ובאומץ ליבה, כפי שהתבטא גם בתגובתה לשחרור רוצח בעלה במסגרת עסקת החטופים. "אם הוא המחיר לחזרת החטופים – באהבה", אמרה אז בתגובה שעוררה הדים רבים.

בעבר חוותה שבח גם רגעים מרגשים של חסד, כמו כאשר טבעת הנישואין שלה, שלא הורידה מאצבעה גם לאחר רצח בעלה, אבדה בעין פרת ונמצאה במאמצים גדולים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים. כעת, לאחר שהאש כילתה את ביתה ואת כל רכושה, היא ומשפחתה ניצבים בפני אתגר חדש של בנייה מחדש, הן הפיזית והן הנפשית.