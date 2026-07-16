אירוע מתוח ומצער התרחש אמש (ג') ברחוב אבני נזר במודיעין עילית, כאשר שיעור שמסר הרב אליהו פייבלזון בבית מקומי נקטע במהומה המונית שהתפתחה במהירות. מה שהחל כמחאה שקטה של מספר עוברים ושבים נגד קיומו של השיעור בעיר, הפך להתגודדות של עשרות צעירים, קריאות מחאה, חסימת נתיב נסיעה ואף גרימת נזק לרכבו של הרב.

על פי עדויות תושבים, עם סיום השיעור, כאשר ביקש הרב פייבלזון לצאת לעבר רכבו, כיתרו אותו מספר בחורים וחסמו את נתיב נסיעתו. המהומה שככה רק לאחר שתושבי הרחוב חשו למקום, פינו את הדרך וסייעו לרכבו של הרב להיחלץ מן המקום המתוח. כוחות המשטרה שהוזעקו לזירה הגיעו לאחר שהאירוע כבר הסתיים והרוחות נרגעו.

"דרכה של תורה - בדרכי נועם"

בקרב רבני העיר ואישי החינוך נשמעה היום ביקורת נוקבת וחד-משמעית נגד עצם השימוש באלימות פיזית או מילולית. "אין זו דרכה של תורה", מסבירים גורמי חינוך בעיר. "גדולי ישראל לדורותיהם חינכונו כי מאבקים על טהרת ההשקפה נעשים מתוך כבוד התורה, בבתי המדרש ועל ידי גדולי הדור - ולא חלילה באמצעות התפרעויות רחוב, פגיעה ברכוש או הטרדות אישיות".

לדבריהם, מדובר במעשים פסולים שאין להם שום מקום במחוזותינו. "המחלוקת צריכה להישאר בין כותלי בית המדרש", הדגישו הרבנים, תוך שהם מזכירים כי דרכי האלימות נשללות באופן מוחלט בעולם התורה.

הפולמוס ההשקפתי הנוקב

לצד השלילה המוחלטת של דרכי האלימות, בציבור התורני מבקשים להציב גבולות ברורים ומצביעים על כך שהרב פייבלזון הינו דמות שנויה במחלוקת חריפה מזה מספר שנים. משנתו ההגותית עוררה פולמוס השקפתי נוקב בעולם הישיבות.

השיא נרשם בשנת ה'תשע"ט (2019), בעקבות שיעור שבו הציג הרב פייבלזון הבנה בדברי הרמב"ם ב'מורה נבוכים', ממנה עולה כי אין כביכול כפירה בהנחה שחכמי התורה שבעל פה הם שחידשו את הפרשנות לחלק ממצוות התורה - כגון דין "עין תחת עין" - במסגרת הסמכות שהוענקה להם.

דברים אלו עוררו בשעתו ביקורת רבנית חריפה מצד ראשי ישיבות בולטים, ובראשם ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שליט"א, שהבהיר כי מדובר בגישה המערערת על יסודות קבלת התורה שבעל פה כמסורת והעתקה ברורה ומדויקת מדור לדור. בעקבות הביקורת מסר הרב פייבלזון שיעור הבהרה מיוחד, אך הפולמוס סביב דרכו לא שכך.

גילוי דעת של גדולי הדיינים

בנוסף, חלק מגדולי הדיינים, ובהם הגאון רבי מרדכי אייכלר, הגאון רבי גדליה אקסלרד, הגאון רבי שמואל דוד גרוס, הגאון רבי יצחק רצאבי והגאון רבי פנחס שפירא, חתמו בעבר על גילוי דעת נוקב שבו קראו להתרחק משיטתו החינוכית והביעו הסתייגות חריפה ויוצאת דופן מן הכתבים המופצים מטעמו.

יצוין כי בשבועות האחרונים התקיים בישיבת 'נתיבות חכמה-וולפסון' ועד לבני הישיבה שבו הועבר מסר דומה. הנהלת הישיבה הודיעה כי היא מתנגדת לשיעורים הניתנים בסמיכות לישיבה על ידי רבנים שאינם חלק מהממסד הישיבתי, תוך הבהרה: "ההשקפה הטהורה - מהישיבה בלבד".

גורמים בעיר מדגישים כי למרות המחלוקת ההשקפתית, אין זה מצדיק בשום אופן שימוש באלימות או בהטרדות. "המאבק על טהרת ההשקפה צריך להתנהל בדרכי נועם ובכבוד התורה", מסכמים גורמים בעיר.