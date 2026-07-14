כמו לפני 200 שנה | החסידים נסעו בכרכרות וסוסים בעיירת לודמיר באוקראיינה

המוני בית ישראל פקדו במהלך השבוע שעבר את העיירה לודמיר שבאוקראינה, לרגל יום ההילולא של הרה"ק רבי שלמה מקרלין זיע"א הטמון במקום, אשר נרצח על קידוש השם.

בין ההמונים הרבים שעשו את הדרך המורכבת בימינו לאוקראינה, נצפו האדמו"ר מזוועהיל והאדמו"ר מקוידינוב, שהעתירו יחדיו על הציון הקדוש לישועת הכלל והפרט בימים קשים אלו, ובהמשך אף ערכו יחדיו סעודת הילולא מרוממת לחסידים.

העיירה האוקראינית השקטה התעוררה לחיים עם חן יהודי היסטורי, כאשר במהלך ימי ההילולא נרשם שחזור מרגש: הקהל הרב נע סביב מתחמי הקודש מהבית הקדוש של בעל ההילולא ועד לעבר הציון כשהם רכובים על גבי כרכרות הרתומות לסוסים, ממש כמו בשנות קדם, וכפי שהחסידים היו נוסעים בעבר אל רבותיהם ברחבי מזרח אירופה.