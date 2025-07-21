המוני חסידים ואנשי מעשה פקדו במהלך שבוע האחרון את עיירת לודמיר שבאוקראיינה, לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע • בין ההמונים נצפו האדמו"רים מזוועהיל וקודינוב • צפו בתיעוד מרהיב מכל יום ההילולא, מהחסידים אשר נסעו לציון בכרכרות רתומות לסוסים כמו בשנות קדם, ומסעודת ההילולא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה הגיעו לעיירת לודמיר שבאוקראינה לרגל יום ההילולא ה-233 של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע | במהלך יום ההילולא נערכו מעמדי הוד בחצה"ק של הצדיק | עגלות רתומות לסוסים הסיעו את המתפללים בין מתחמי
האירוח לציון הקדוש | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
בראש קבוצה של חסידים שתרמו סכומי עתק, פקד האדמו"ר מטשרנוביל את הציון הקדוש של זקנו הרה"ק רבי שלמה מקארלין בעיירת לודמיר שבאוקראינה, ביום ההילולא כ"ב תמוז | בהגיע האדמו"ר סמוך לאוהל, נשאר לעמוד בחוץ ולא נכנס פנימה לתפילה (חסידים)