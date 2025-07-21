האדמו"ר מזוועהיל השוהה בימים אלו בציריך שבשווייץ לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו בארץ, ערך אמש (שני) את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א, במעונו של הנגיד הרב ישראל אהרן פרידמן, מחשובי פני העדה של הקהילה החרדית בציריך ומקורבם של גדולי ישראל המגיעים לנפוש בשווייץ |במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו במשנתו של בעל ההילולא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה הגיעו לעיירת לודמיר שבאוקראינה לרגל יום ההילולא ה-233 של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע | במהלך יום ההילולא נערכו מעמדי הוד בחצה"ק של הצדיק | עגלות רתומות לסוסים הסיעו את המתפללים בין מתחמי
האירוח לציון הקדוש | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך בליל שישי האחרון את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בביתר, לרגל הילולת זקנו, האדמו"ר הרה"ק ר' שלמה מקארלין זיע"א | במהלך הטיש הרחיב הרבי במשנתו הטהורה של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | בסיום הטיש עברו כלל החסידים לברכת לחיים, כשהרבי מתייחס אישית לכל ילד שעבר בין החסידים הרבים (חסידים)