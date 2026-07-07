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במעונו של הנגיד בציריך; הרבי מזוועהיל ערך טיש מיוחד לשוויצרים

האדמו"ר מזוועהיל השוהה בימים אלו בציריך שבשווייץ לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו בארץ, ערך אמש (שני) את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א, במעונו של הנגיד הרב ישראל אהרן פרידמן, מחשובי פני העדה של הקהילה החרדית בציריך ומקורבם של גדולי ישראל המגיעים לנפוש בשווייץ |במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו במשנתו של בעל ההילולא (חסידים)

האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש הילולא בציריך (צילום: באדיבות המצלם)

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