שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
המפלגה הימנית הגדולה דורשת משאל עם שיקבע תקרת אוכלוסין של 10 מיליון תושבים • ברגע שהמספר יחצה את 9.5 מיליון, הממשלה תחויב למנוע כניסת מהגרים • אם המצב לא ישתפר - ביטול חד-צדדי של הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי | המהלך מעורר סערה: "התאבדות כלכלית" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היום במסגרת ביקורו בוועידה הכלכלית בדאבוס | הנשיא האמריקני התייחס למגוון נושאים העומדים על הפרק, כולל; ועידת השלום בראשותו, כיבוש גרינלנד והמתיחות חסרת התקדים מול אירופה | טראמפ אמר כי לא יכבוש בכוח את גרינלנד, לקח קרדיט על כיפת ברזל - ועלב במקרון על משקפי השמש: "מה קרה לך?" | הנאום המלא (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי ורוניקה, פרה מזן ברון שווייצרי החיה כחיית מחמד בחווה אוסטרית, עושה שימוש במטאטאים ומקלות כדי לגרד אזורים שקשה להגיע אליהם - ממצא נדיר שמאתגר תפיסות רווחות לגבי אינטליגנציה של בקר ומרחיב את רשימת בעלי החיים היודעים לעשות שימוש בכלים לצורך עצמם (בעולם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת ארוזה שבשווייץ | את השבתות הנעלות עורך הרבי במלון 'מטרופול' המיתולוגי יחד עם מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים |סביב המלון, הפסגות המשוננות של הרי האלפים עוטות מעטה שלג כבד, מה שמעניק מראות הוד של הרבי כשהוא צועד בשבילים המושלגים אל מול פלאי הבריאה | צפו בתיעוד מהליכותיו בקודש של האדמו"ר (חסידים)
אחרי יותר משבוע בו הסתובב חופשי, בעלי הבר בשוויץ נעצר על ידי המשטרה המקומית והועבר למתקן | בתוך כך, פרטים חדשים מחקירת בני הזוג מתבררים | הדלת שנותרה נעולה למרות שהייתה אמורה להיות פתוחה - ואיך הכל התחיל (בעולם)
בעוד הרשויות בשוויץ מתחקות אחר הגורמים שהביאו למותם של ארבעים בני אדם ופציעתם של 119, תחקיר של עיתון ה'ניו יורק טיימס' מעלה את הכשלים לכאורה, שהובילו לאסון הכבד | בני הזוג שניהלו את האולם הפופולארי נחקרו באזהרה בגין גרימת מוות ברשלנות | כל הפרטים על המחדלים שהובילו לאסון הנורא בתולדות שוויץ המודרנית (חדשות)
בתיעוד שפורסם ב'רויטרס' ניתן לראות מספר יהודים חרדים בין אלפי בני אדם שהגיעו לחלוק כבוד לנספים באסון השריפה בשוויץ | משטרת שוויץ הודיעה אתמול כי סיימה לזהות את כלל ההרוגים באסון, 40 בני אדם במספר, מתוכם למרבה הצער שלוש צעירות יהודיות כולל ישראלית אחת (חדשות)
רשויות החקירה ממשיכות לחקור את אסון השריפה בשוויץ ביום חמישי שעבר, כאשר החשד לרשלנות הולך וגובר | השריפה שפרצה ככל הנראה בעקבות זיקוקים שהודבקו לבקבוקי שמפנייה הביאה למותם של יותר מ-40 בני אדם, ישנם עדיין נעדרים, 24 גופות זוהו עד כה | העדות המצמררת של הצעיר הגיבור (חדשות בעולם)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)
לפי עדכון אחרון שפרסמה המשטרה המקומית, עשרות בני אדם נהרגו בפיצוץ והשריפה שהתרחשה הלילה בבר באתר סקי בשוויץ | בתחילה דווח על עשרה הרוגים בלבד, כעת עדכנה המשטרה את המספר ל"עשרות" הרוגים, במקביל נשלל החשד לאירוע טרור (בעולם)
לפחות 10 בני אדם נהרגו בפיצוץ שאירע הלילה בבר "לה קונסטליישן" בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבשווייץ, במהלך חגיגה המונית. המשטרה הקנטונית מסרה כי מקור הפיצוץ אינו ידוע וכי כוחות ההצלה פועלים בזירה (חדשות, בעולם)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)