תיעוד המסע ההיסטורי: גדולי ישראל יוצאים לברזיל וארגנטינה

אמש, במוצאי שבת האחרון יצאה לדרך משלחת היסטורית של גדולי ישראל למסע בדרום אמריקה, במסגרת פעילות קרן עולם התורה. המשלחת תגיע לברזיל ולארגנטינה במטרה לגייס את המשאבים הכספיים החיוניים להשלמת תקציבי עולם התורה, שנפגעו קשות במהלך השנתיים האחרונות עקב קיצוצים תקציביים.

המסע מתקיים על רקע הלחץ הכלכלי המתמשך על לומדי התורה, כאשר מערכת המשפט ממשיכה להדק את הלחצים, ובמקביל שער הדולר צנח לשפל המקשה על תקציבי הישיבות והכוללים הנשענים ברובם על תרומות מחו"ל.

הרכב המשלחת וייעדי הנסיעה

במשלחת נוטלים חלק מרנן ורבנן גדולי הדור מכל העדות והחוגים: מרן הגאון רבי יעקב הלל, מרן הגאון רבי אברהם סלים, מרן הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מרן הגאון רבי מלכיאל קוטלר, מרן הגאון רבי שמעון גלאי ומרן הגאון רבי יוסף חברוני.

על פי התוכנית, המשלחת תשהה יומיים בברזיל, ומשם תמשיך לארגנטינה – זו הפעם הראשונה שבה מבקרת משלחת של קרן עולם התורה במדינה זו. לקראת סוף השבוע הבא צפויים גדולי ישראל לשוב לארץ, בתקווה להבטיח את עתידם הכלכלי של אלפי עמלי התורה.

הגרמ"ה הירש נאלץ להישאר בארץ

עד הימים האחרונים נמשכו ההכנות להשתתפותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א במסע. אולם, בשל מצבה הרפואי של הרבנית תחי' המאושפזת בבית החולים, נאלץ ראש הישיבה להישאר בארץ לצידה.

הקהילות בברזיל ובארגנטינה מקיימות, יחד עם כלל ישראל ברחבי העולם, תפילות לרפואתה השלמה של הרבנית. גדולי הנגידים בדרום אמריקה מסרו לראש הישיבה כי למרות הציפייה הדרוכה לבואו, בריאותה של הרבנית חשובה עבור כלל ישראל.

הנגידים ביקשו שמרן ראש הישיבה יישאר בארץ לצידה, והצהירו כי יירתמו במאמץ כפול ומכופל לגיוס סכומים משמעותיים למען עולם התורה – למען קיום עולם התורה, לכבודם של גדולי ישראל ולרפואתה הקרובה של הרבנית שתחי'.

רקע: המשך פעילות הקרן

כפי שפורסם בבבלי, ההחלטה להמשיך בפעילות קרן עולם התורה גם בשנה השלישית התקבלה לאחר התלבטות, בעקבות הקפאת החוק להסדרת מעמד לומדי התורה. עסקנים בסביבת ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הזהירו כי פגיעה בקידום החוק עלולה להשפיע על נכונות התורמים, אך לבסוף הוחלט להפריד בין הנושאים ולהמשיך במהלך גיוס הכספים.

קרן עולם התורה הוקמה במטרה לסייע כלכלית לאלפי לומדי תורה ברחבי הארץ, והפכה לעורק חיים מרכזי למאות מוסדות תורה. בשנה האחרונה חילקה הקרן מאות מיליוני שקלים לישיבות ולכוללים.

כלל ישראל מעתיר בתפילה שגדולי ישראל יצליחו בשליחותם וישובו עם המשאבים הנדרשים להמשך קיומם של היכלי הישיבות והכוללים, לבל ייאלצו לסגור את שעריהם חלילה.