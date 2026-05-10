לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הכנס האחרון שבו ניתן יהיה להעביר את חוק הגיוס, מודים גורמים בכירים בסיעות החרדיות בשיחות סגורות: החוק לא יעבור בקדנציה הנוכחית. "כשלנו בשליחות המרכזית שלנו בכנסת", הודה אחד מראשי הסיעות החרדיות בסוף השבוע בשיחה עם 'בבלי'.

גורם חרדי בכיר נוסף התבטא: "אנחנו לא שלמים עם נוסח חוק הגיוס, קשה לראות שהוא יעבור בקדנציה הנוכחית". לדבריו, ההתלבטות מגיעה במיוחד עם ההערות של הייעוץ המשפטי של הכנסת. "ההערות לא מקובלות עלינו, כך שלהעביר חוק ללא כל תמיכה משפטית - יכולה להזיק יותר מאשר להועיל".

כאמור, הסיעות החרדיות עומדות בפני הכרעה גורלית בימים הקרובים. כפי שדיווחנו, ש"ס ו'דגל התורה' צפויות להכריע באשר לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, כאשר נותרו חודשים ספורים בלבד עד למעבר לתקופת בחירות.

בש"ס הבהירו כי הם בעד המשך החקיקה וממתינים להכרעת 'דגל התורה' בנושא, שכן הוחלט שהחקיקה תצא לדרך בשיתוף פעולה ותיאום בין הסיעות. בכיר ב'דגל התורה' ציין כי ייתכן והכרעת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו תתקבל ביממה הקרובה או בתחילת השבוע הבא.

שלוש אפשרויות על השולחן

במוקד הדיונים עומדות שלוש אפשרויות מרכזיות: האם להסכים לדרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת ולבצע שינויים והחמרות בנוסח החוק; להעביר חוק ללא תמיכת הייעוץ המשפטי ולהסתכן שהחוק ייפסל באופן מיידי ויצא נגדו צו ביניים; או לוותר על החקיקה ולדחות את ההכרעה לכנסת הבאה בתקווה שהימין יישאר בשלטון.

גורם חרדי נוסף העוסק בסוגיית הגיוס העריך בשיחה עם 'בבלי': "החוק לא יעבור, הוא לא מקובל עלינו אבל בעיקר כי אין לו רוב בכנסת, זו האמת, לא יהיה לו רוב בחודשים האחרונים של הקדנציה".

כאמור, כנס הקיץ של הכנסת, שייפתח השבוע, הוא ההזדמנות האחרונה להעביר את החוק לפני מעבר לתקופת בחירות.