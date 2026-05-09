הראש"ל בביקור בארה"ב

לאחר כעשור של בקשות מצד קהילות הקודש במדינות ארה״ב, קליפורניה, טקסס, וניו ג׳רזי החל בשבוע שעבר (רביעי) ביקורו ההיסטורי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בקהילות הקודש הפועלות במדינות אלה ובמוסדות הלימוד.

הביקור נערך בהזמנת הקהילות, אשר ביקשו כי הראש"ל ימסור שיעורים לכוללים, וכן שיחות חיזוק בבתי המדרש ותלמידי התורה, זאת נוכח מצב המלחמה המתארך בארה"ק. בפתח ביקורו, התקבל הראש״ל בשדה התעופה בלוס אנג׳לס על ידי משלחת דייני ורבני העיר בראשות הרבנים הרב יהודה מוזס והרב משה נוראולה, לצד הקונסול הכללי של ישראל בקליפורניה ישראל בכר.

עם נחיתתו פנה לתפילת שחרית ברוב עם שלאחרי חיזק הראש"ל את ההתארגנות המרכזית בעיר לטובת שיעור כללי גדול לבעלי מקצועות חופשיים מכל רחבי העיר עורכי דין רופאים ועוד, שיעור אשר מידי יום רביעי נערך בעבורם יום שכולו תורה ושיעורים. הגר"י יוסף חיזק את הציבור בעומדו על חשיבות קביעת עיתים לתורה.

בסמוך, ביקר הראש״ל בבית הספר ״אור אליהו״ בראשות הרב גולדברג, וחיזק את מאות התלמידים אשר נמצאים בצוותא בשיטה ייחודית של נכבדי המשפחות בעיר לצד משפחות קירוב.

אחר הצהריים, מסר הראש"ל שיעור עיון בכולל המרכזי דלוס אנג׳לס בראשות הרב שמואל פסמן, בפני המוני האברכים, שם פלפל שעה ארוכה בסוגיית תרתי לריעותא במסכת נידה, הנלמדת בימים אלו בכולל.

בערבו של יום, ביקר הגר"י בקהילת ״בית אהרן״ בראשות הרב משה נוראולה. ולאחר טקס קבלת פנים שערכו לכבודו מאות משפחות הקהילה נשא דברים במשך שעה ארוכה והאריך בדברי אגדה קירוב וחיזוק וענייני הלכה בהלכות ברכות וספירת העומר.

ביום חמישי, התפלל הראש"ל בקהילה הותיקה ״שובה ישראל״ בראשות הרב שמואל לניאדו אשר שמה לה למטרה את ההליכה בדרכו של מרן פוסק הדור הגר״ע יוסף זצ״ל ומידי שבוע משודר בה השיעור השבועי של הראש"ל מבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, לאחר התפילה מסר הגר"י שיעור בהלכות בשר וחלב וחיזק את הציבור בהקפדה בעניינים אלו ועוד.

לאחר מכן נערך ביקור מרגש בבית הספר מיימוני׳דיס בעיר, המונה כאלף תלמידים. לרגל הביקור, נסגר הרחוב ונערכה קבלת פנים מפוארת לראש"ל, כאשר הוא צעד בין טורי התלמידים לאורך מאות מטרים לקול צלילי התזמורת.

עם סיום הביקור, פנה הראשון לציון לביקור בסמינר בית יעקב, שם מסר שיחת חיזוק על החשיבות בהקמת בית של תורה, ובחשיבות של לימוד תורה וקביעת עיתים.

בערבו של יום, מסר הרב שיעור חיזוק בשכונת וואלי, בקהילה בראשות הרב שמעון גבאי, המונה מאות משפחות ישראליות.

לאחר מכן, נערך ביקורו המרכזי של הראש"ל באירוע הקונוסולייה הישראלית במדינה בראשון הקונסול הכללי ישראל בכר ובהשתתפות אלפי אורחים, ונכבדי העיר, שם הקהל הקשיב לדבריו של הרב כאשר פירט על הנסים הרבים שאירעו בישראל במהלך המלחמה, ועמד על הזכות של לומדי התורה בניסים הרבים.

את השבת עשה הראשון לציון בקהילה המרכזית ׳מגן דוד׳ בראשות הרב יהודה מוזס ובהשתתפות אלפי איש, כאשר המקום צר היה מלהכיל את המוני המשתתפים בשבת ההתכנסות המיוחדת ולצורך התפילות אף נפתחו אולמות נוספים, בתפילות נמסרו שיחות חיזוק על ידי הראש״ל כאשר בצהרי שבת נמסר השיעור המרכזי שזקני ונכבדי לוס אנג׳לס לא זוכרים כמותו שנים רבות מאז ביקורו של מרן הגר״ע יוסף בעיר לפני כ-50 שנה.

ביום ראשון בבוקר, הגיע הראש״ל אל הישיבה הגדולה המרכזית דלוס אנג׳לס ומסר שם שיעור כללי מעמיק בפלפולא דאורייתא במשך שעה ארוכה, כאשר נרשמה מצד התלמידים וראשי הישיבה ריתחא דאורייתא שלא נראתה כמותה.

ביום שני ערב ל״ג בעומר התקיימו ביקורים במספר מוסדות חינוך נוספים בעיר כשהמרכזי שבהם הוא תלמוד תורה לבנית ובית ספר לבנות בראש הרב דוד זרגזרי שהקים עולה של תורה בעיר עשרות בשנים.

עם הגיעה השקיעה פנה הגר"י יוסף לאירוע המרכזי של השבוע כינוס ל"ג בעומר ביום האידרא וההדלקה המרכזית שהתארגנה באחדות לראשונה על ידי כלל הקהילות בעיר בהשתפפות אלפים רבים אשר הגיעו תורה ולכבוד היום המיוחד.

הראש״ל נשא דברים בשבח האחדות בעם ישראל והצורך להתחזק בלימוד התורה וההלכה, כאשר לכל מכן התקיים מעמד סיום הזוהר על ידי הרב יאיר חודורוב יוזם האירוע המחבר, ואז נערך מעמד ההדלקה מרכזי על ידי הראשון לציון לצד שמחה של האלפים הרבים.

למחרת המריא הראש״ל לעיר דאלאס, טקסס, בהזמנת איחוד הקהילות במקום וארגון i connect בראשות הרב יצחק חזן אשר נטלו על עצמם לשחזר את מסעו ההיסטורי של מרן הגר״ע יוסף זצ״ל משנת תשל״ו.

בערבו של יום התקיים האירוע המרכזי בהשתתפות דייני ורבני העיר דאלאס ואלפים מבני הקהיל, גברים נשים וטף שנשארו על שעת ערב מאוחרת לצורך משאו המרכזי של הראש״ל, בדבריו הרחיב הרב את הצורך בייסוד מערך שירותי הדת במדינה והשמירה על כרם ישראל, ומניעת התבוללות שאפשרית רק בהגברת התורה ושיעור התורה והקירוב.

למחרת ביקר הגר"י יוסף בכלל המוסדות החינוך בעיר בהתשפפוצ בני ובנות בתי הספר השונים ונשא דברי חיזוק לצוותים החינוכיים להמשיך ולהתמיד בהעברת תלמידים מבית הספר הממלכתיים של הגויים אל בתי הספר היהודים, ׳על כתפיכם מונח העתיד של כל הדור הבא׳ הדגיש הראש״ל.

לאורך כל הביקור ולאור התרעות גורמי הבטחון הוצמדה לראשון לציון שיירה מאובטחת המיועדת לראשי מדינה שליוותה אותו בכל המסע

עם סיום הביקור המריא הרב לניו ג׳רזי שם מסר שיעור בישיבה הגדולה המקומית והשתתף בתפילת שחרית ומסר שיעור בבית הכנסת עדת ישראל כשלאחריהם הוא המריא חזרה לישראל.

