מימין לשמאל: הגרמ"מ גלוכובסקי הגר"י ירוסלבסקי והגרא"מ הלפרין

חברי בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני העליון של חסידי חב"ד בישראל, התכנסו אתמול לישיבה מן המניין במשרדי בית הדין.

הישיבה, שנערכה כחלק מסדרת המפגשים הקבועים של חברי בית הדין, הוקדשה לדיונים מעמיקים בשורה של עניינים העומדים על הפרק בקרב קהילות חסידי חב"ד הפזורות ברחבי הארץ. במהלך הדיונים עלו סוגיות הלכתיות וציבוריות הנדרשות להכרעה בחב"ד. רגע משמח ומרגש אירע בתחילת הישיבה, עם הופעתו של רבה של חולון וחבר בית הדין, הגאון רבי אליהו יוחנן גוראריה. הרב גוראריה הגיע לישיבה לאחר תקופת החלמה ממושכת שעבר בעקבות אירוע רפואי מורכב שפקד אותו. הרבנים בירכו אותו בחום שימשיך להנהיג את עדתו ולהשתתף בדיוני בית הדין מתוך בריאות איתנה. הרבנים גם ניצלו את ההזדמנות לערוך הרמת כוסית 'לחיים' חגיגית לכבודו של הגאון רבי מנחם מענדל גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות ומבכירי רבני בית הדין. האירוע נערך לרגל יום הולדתו ה-70 של הרב גלוכובסקי, המציין עשורים של פעילות ציבורית ענפה ומסירות למוסדות החסידות בכל עת. הרבנים איחלו לו אריכות ימים ושנים טובות, ושימשיך בעבודת הקודש עוד רבות בשנים.

הרב גוראריה מימין

אב בית הדין הרב ירוסלבסקי בלחיצת יד לרב גוראריה

לפני כעשרה חודשים, בחתונת נכדתו, הופיע הרב גוראריהלראשונה בציבור, ישוב על כיסא מיוחד, ואף כובד בברכה בחופה - לאחר שאושפז בעקבות האירוע הבריאותי. הופעתו עוררה גל של התרגשות בחסידות.

"לא מכבר הרופאים אמרו שהלב מתפקד רק שלושה חודשים מתפקוד מלא", אמר הרב בריאיון שהעניק לשבועון 'כפר חב"ד'. "עדיין יש תהליך של שיקום, אך נכון להיום הנני מתחיל אט אט לעמוד על הרגליים וברוך השם שהמגמה חיובית".

הרב הודה לכל המתפללים למענו. במהלך התקופה שבה היה נתון בתרדמת הכניסו בני משפחתו, כסגולה לרפואה, ספר תורה לזכותו. זה היה ספר התורה שיועד עבור גורם מסוים אולם ברגע האחרון המזמין חזר בו והספר המוכן נותר פנוי למכירה.

הרב גוראריה גם סיפר שמיד כאשר התאפשר לו, חזר להיות זמין לשאלות הלכתיות. "אני מרגיש שזו זכותי וחובתי. ראיתי גם בספרים, אגב, על רב שזכה לאריכות ימים משום שהיה רגיל לענות לכל שואל בכל עת".

עוד הזכיר הרב את הברכה שנוהגים לברכה בכל בוקר, "המחזיר נשמות לפגרים מתים". לדבריו, "אם כל אדם בכל יום ויום צריך לומר זאת בכוונה, על אחת כמה וכמה במצבי לאחר שעברתי מה שעברתי והקב"ה ברחמיו החיה אותי מחדש, וחזרתי להכרה, לדיבור ולזיכרון. הנני מלא הודיה לה' על חסדיו".

