לקראת פתיחת מושב הקיץ של הכנסת ובצל המערכה הציבורית והמשפטית סביב הסדרת מעמד תלמידי הישיבות, התכנסו הערב (חמישי) חברי הכנסת של דגל התורה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א לקבלת הכוונה והכרעה.

הרב הודה לחברי הכנסת על פעילותם ומסירותם הרבה לסדר את מעמדם של בני הישיבות במסגרת החוק המתגבש, והבהיר כי זהו הדבר שהיה נצרך לעשות עד כה. ראש הישיבה הורה לחברי הכנסת שלא להתפעל מביקורת כזו או אחרת המופנית כלפיהם.

ההכרעה תינתן בתחילת השבוע

לגבי קידום החוק בוועדת חוץ וביטחון לקראת הצבעתו בכנסת, הודיע ראש הישיבה כי ייתן את החלטתו בתחילת השבוע הבא עם פתיחת מושב הקיץ - לאחר בדיקת כמה נושאים נוספים הנוגעים לנוסח החוק ולהשלכותיו.

כידוע, ההחלטה צריכה להתקבל בזמן קצר, כאשר נותרו חודשים ספורים עד למעבר לתקופת בחירות שבה לא יהיה ניתן להעביר את החוק.

תיאום מלא עם ש"ס

במקביל, בש"ס הבהירו כי הם בעד המשך החקיקה וממתינים להכרעת דגל התורה בנושא, שכן הוחלט שהחקיקה תצא לדרך בשיתוף פעולה ותיאום בין הסיעות. "מתחילת הדרך ש"ס ודגל התורה פועלות יחד ובתיאום מלא לקידום חוק הגיוס", נמסר מבכיר בש"ס.

במוקד הדיונים עומדות מספר שאלות מרכזיות: האם להסכים לדרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת ולבצע שינויים והחמרות בנוסח החוק, או להעביר חוק ללא תמיכת הייעוץ המשפטי ולהסתכן שהחוק ייפסל באופן מיידי. אפשרות נוספת הנבחנת היא לוותר על החקיקה ולדחות את ההכרעה לכנסת הבאה.