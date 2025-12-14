בישיבת בית דין רבני חב"ד, הגוף הרוחני העליון של חב"ד, שמחו הרבנים לפגוש את רבה של חולון חבר בית הדין, שהגיע לאחר תקופת החלמה ניסית מאירוע רפואי מורכב | הרבנים ניצלו את ההתכנסות לאמירת 'לחיים' עם הגרמ"מ גלוכובסקי, מבכירי בית הדין, לקראת יום הולדתו השבעים (חרדים)
בסרטון וידאו מקברם של שליחי חב"ד שנרצחו בהודו בפיגוע טרור לפני למעלה מעשור, העביר הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד, לחסידי ושלוחי חב"ד בכל רחבי העולם, ברקע האסון הנורא: "מתפללים שנצליח להתגבר ולהמשיך את השליחות עד מסירות נפש, לא נתפעל מכל החושך שיש בעולם" (חרדים)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
חברי בי"ד רבני חב"ד, הגוף העליון שמונה על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לנהל את ענייני החסידות, פונה במכתב ראשון לתלמידי ישיבות החסידות - ומתייחס לסערת חוג הגיוס | ברקע: צורך הבחורים לנסוע לשנת לימודים במרכז חב"ד העולמי, כמסורת החסידות, וקריסת ניסיונות מגעים שנוהלו מול צה"ל | "המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל" (חרדים)