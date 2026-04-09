בבית המשפט במנהטן הודה אמש המחבל בכוונה לרצוח כמה שיותר יהודים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר ולבצע פיגוע תופת במרכז העולמי של חב״ד | כל הפרטים על המצוד הדרמטי, ההקלטות המפלילות והעונש הכבד שצפוי למחבל (חרדים)
ילדים יהודים הלומדים בבתי הספר היהודים בעיר דניפרו באוקראינה הדביקו על המצות המיועדות לחיילים בחזית מדבקות עם ציורים שבו הם מחזקים את רוחם. על חלק מהמצות כתבו "חג חירות שמח" – בהתייחסם הן לחג עצמו והן לסיום המלחמה | והיו גם ציורים שבהם נראו טנקים לצד 4 כוסות או מצות לצד דגלי אוקראינה (יהדות בעולם)
הוא הגיע לבית היתומים של שלוחי חב"ד בעיר הנמל כתינוק בן 11 יום בלבד, ומאז לא עזב. בפתחה של שנת המלחמה החמישית באוקראינה ובצל האזעקות והמתקפות הבלתי פוסקות, חגג אברהם גיל מצוות באולם מפואר | ומה הוא בחר לעשות בנאומו המרגש? לשאת תפילה לשלום ישראל וחיילי צה"ל (חרדים)
אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
תלמיד ישיבה חב"די ממונטריאול נאלץ לצאת למירוץ דרמטי נגד הזמן כדי להגיע לחתונה שלו בצרפת, שתוכננה להתקיים היום בצהרים בפריז שבצרפת | הוא כבר ישב במטוס, בטיסה חילופית, אבל הטיסה לא יצאה לדרך בשל הסופה. איך זה הסתיים? | וגם: הנחת התפילין המרגשת בשדה התעופה (עולם הישיבות)
738 ימים שמר ניצול השבי שגב כלפון חלום אחד: לעמוד מול העולם ולצעוק “שמע ישראל”. אחרי ששוחרר משבי חמאס, הוא יגשים את החלום בסוף השבוע בניו יורק בתפילה משותפת עם אלפי צעירים יהודים מכל רחבי העולם (חדשות)
ערנות המשטרה והסובבים בקרבת מרכז חב"ד העולמי בניו יורק הובילו הלילה למעצר חשוד, שהסתובב לפי הדיווחים עם סכין מצ'טה גדולה, והיה מעורב בניסיון דקירה | הרקע לפי שעה אינו ברור | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (חרדים)
בהיכל ישיבת 'תורת אמת' חגגו השבוע את סיום הרמב"ם ברוב פאר והדר • שורת נואמים מרשימה ובראשם הראשל"צ הגר"ש עמאר והגר"נ נוסבוים פלפלו בדברי הרמב"ם ושיבחו את התלמידים • הצלם החב"די דוב בער הכטמן מגיש הצצה למעמד האדיר (חסידים)
היום, לפני 137 שנים בדיוק, הסתיים פרק חיים יוצא דופן של אישה גדולה שעיצבה את פני היישוב היהודי בחברון במשך ארבעה עשורים | אישה שיהודים וערבים כאחד כינו אותה "די באבע" - הסבתא - ושאדמו"רים עמדו לפניה מרוב כבוד (היסטוריה)
רבנים מכל העיר רחובות נטלו חלק במעמד סיום הרמב"ם חגיגי ומפואר שנערך בבית כנסת חב"ד, בראשות הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד | אורח הכבוד: ראש כולל הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות בירושלים הרב גדעון בן משה (חסידים ואנ"ש)