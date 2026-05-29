בבלי
גל המעצרים נמשך

"חוששים למצבו": בחור בעל רקע רפואי נעצר בלשכת הגיוס והועבר לכלא צבאי

תושב לוד בן 18 הגיע להסדיר מעמדו עם מסמכים רפואיים • ההורים: 'לא הותר לו לדבר איתנו 24 שעות' | מלכיאלי: 'מסע הרדיפה מתרחב גם לחב"ד' (חרדים)

תלמידי ישיבה בחב"ד (צילום: מענדי עקיבא, באדיבות אתר חב"ד COL)

תלמיד ישיבה חב"די בן 18 מלוד נעצר שלשום (רביעי) בלשכת הגיוס בתל השומר, לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו בעזרת מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי. הבחור, שמקיים תהליך עם הצבא בשבועות האחרונים, הופתע לגלות כי הוא - ובאותו ערב כבר התקיים משפטו בו נגזרו עליו 20 ימים בכלא הצבאי.

על פי הנמסר מהמשפחה, הבחור נקרא להביא את המסמכים הרפואיים בעניינו ללשכת הגיוס, אך במקום לטפל בתיקו - עודכן כי הוא עצור. ההורים מביעים חשש עמוק למצבו הבריאותי של בנם בכלא הצבאי, ומוסרים כי במשך כמעט 24 שעות - ממעצרו ועד אתמול בבוקר - לא הותר לו לדבר עם הוריו.

גורם צבאי מסר בתגובה כי בלשכת הגיוס בתל השומר פעלו לפי הנהלים הקיימים, ללא התייחסות נוספת למקרה הספציפי.

מלכיאלי: "מסע רדיפה מתרחב לחב"ד"

ח"כ (ש"ס) הגיב בחריפות למעצר ואמר: "לצערי הרב מסע הרדיפה של הצבא מתרחב גם לחסידות חב"ד אשר רבים מבניה משרתים בצבא ואף בתפקידי לחימה משמעותיים". מלכיאלי הדגיש כי "ההתנכלות חמורה שבעתיים כאשר ישנו רקע רפואי והנזק הבריאותי ייתכן כבלתי הפיך".

חבר הכנסת קרא לכל הגורמים הקשורים בנושא "להתעשת פן יהיה מאוחר", תוך שהוא מזהיר מפני הפגיעה האפשרית בבחור בעל הרקע הרפואי.

