תלמיד ישיבה חב"די בן 18 מלוד נעצר שלשום (רביעי) בלשכת הגיוס בתל השומר, לאחר שהגיע להסדיר את מעמדו בעזרת מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי. הבחור, שמקיים תהליך עם הצבא בשבועות האחרונים, הופתע לגלות כי הוא עצור - ובאותו ערב כבר התקיים משפטו בו נגזרו עליו 20 ימים בכלא הצבאי.

על פי הנמסר מהמשפחה, הבחור נקרא להביא את המסמכים הרפואיים בעניינו ללשכת הגיוס, אך במקום לטפל בתיקו - עודכן כי הוא עצור. ההורים מביעים חשש עמוק למצבו הבריאותי של בנם בכלא הצבאי, ומוסרים כי במשך כמעט 24 שעות - ממעצרו ועד אתמול בבוקר - לא הותר לו לדבר עם הוריו.

גורם צבאי מסר בתגובה כי בלשכת הגיוס בתל השומר פעלו לפי הנהלים הקיימים, ללא התייחסות נוספת למקרה הספציפי.

מלכיאלי: "מסע רדיפה מתרחב לחב"ד"

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיב בחריפות למעצר ואמר: "לצערי הרב מסע הרדיפה של הצבא מתרחב גם לחסידות חב"ד אשר רבים מבניה משרתים בצבא ואף בתפקידי לחימה משמעותיים". מלכיאלי הדגיש כי "ההתנכלות חמורה שבעתיים כאשר ישנו רקע רפואי והנזק הבריאותי ייתכן כבלתי הפיך".

חבר הכנסת קרא לכל הגורמים הקשורים בנושא "להתעשת פן יהיה מאוחר", תוך שהוא מזהיר מפני הפגיעה האפשרית בבחור בעל הרקע הרפואי.