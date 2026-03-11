לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)
האברך הרב דניאל פינטו, שנעצר באישון לילה בבאר שבע לעיני ילדיו הרכים, שוחרר מהכלא הצבאי ועלה למעונות גדולי ישראל בבני ברק • העדות המצמררת על מניעת תפילה במניין, הזעזוע במעון הגרמ"ה הירש, והמחווה הנדירה של המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ שפתח עבורו בקבוק יין עתיק של אביו זצ"ל והושיבו על כיסאו • "בעזרת השם אגיע לבאר שבע להיות סנדק לבנך" • סיפור של מסירות נפש (חרדים)
"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
לאחר סערת התפילין עם האברך שנעצר באופקים ונמנע ממנו להניח תפילין, רעייתו חזרה נסערת מהביקור שלה בכלא וטוענת בשיחה עם כתבנו טענות קשות כנגד הצבא | לדבריה, עד אתמול הוא לא קיבל אוכל כשר, נמנע ממנו הכניסה לבית המדרש בכדי ללמוד תורה; "הם מנסים בכוח להשפיל ולבזות אותו" (חרדים)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק, עלה אמש (שלישי) למעונם של משפחת בן דיין שבנם, האברך ר' אברהם בן דיין נכלא בכלא הצבאי עקב אי-התייצבותו • הראב"ד נשא דברים חוצבי להבות על מעלת ההקרבה למען לימוד התורה: "המעצר הזה אינו סבל פרטי, זוהי עקידת יצחק של דורנו" | התיעוד המלא (חרדים)
חיכוך עם פועלי בניין הפך למבצע משטרתי נרחב שגרר עימותים אלימים • רימוני הלם נזרקו בחצר הישיבה ובחורים הוטחו לקרקע • בשיא האירוע: מעצר תלמיד 'עריק' והתערבות דרמטית של לשכת בן גביר | המשגיח הגר"י איראם הרגיע את הרוחות (חרדים)
תלמיד ישיבה נוסף נעצר לאחר חצות לילה על ידי המשטרה והועבר לידי המשטרה הצבאית | תלמיד הישיבה נותר במהלך הלילה מאחורי סורג ובריח והבוקר שופט צבאי יגזור את דינו | המעצרים האחרונים בוצעו על ידי המשטרה למרות הצהרות המפכ"ל שהמשטרה לא תשתתף במעצרים ולא תעביר עריקים לידי הצבא | המנהיג הגר"ד לנדו: "כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין!" (חרדים)
לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות סירוב צה"ל לאפשר לאברך שנעצר להניח תפילין, בשעה האחרונה פרסם דובר צה"ל הודעת התנצלות בה הובהר כי מדובר "במקרה חריג ביותר, שלא הולם את פקודות הצבא" | בצה"ל מדגישים כי "הנהלים בכלא חודדו למימוש באופן מיידי והנושא יתוחקר לעומק על ידי המפקדים לשם מניעת מקרים דומים בעתיד" (חדשות)
ח"כ גפני עלה להתקפה על מעצר אחד העריקים בסוף השבוע:"הוא ביקש במשך כל היום להניח תפילין ולא נתנו לו", "כאילו אנחנו מדברים על מדינה של רומאים. עוצרים אנשים שהם לומדים תורה - הוא לא עבר אף עבירה" | גפני זעם ואיים: "מה אתם חושבים שיהיה פה? שאנחנו נשתוק על הדבר הזה?!", "אם מישהו חושב שאנחנו נשתוק על התהליך הזה - הוא טועה" (פוליטי)
האברך הצעיר, אברהם בן דיין, שהוסגר אמש לידי המשטרה הצבאית, יעמוד היום בפני שופט צבאי שיגזור את דינו ויכריע כמה ימים ייצטרך לשבת מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי | בפלג הירושלמי נערכים לקראת חידוש ההפגנות | שלושה מפגינים נעצרו הלילה במהומות סמוך לתחנת המשטרה בעיר אופקים (אקטואליה)