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לאחר המחאה הכואבת

מעצרים דרמטיים בבית שמש: 3 חשודים נעצרו בפשיטה לילית בחשד לפריצה לתחנת המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים פשטו הלילה על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת סדר • הפריצה למתחם התחנה לפני כשבוע בעקבות מעצר לומד תורה | מפקד המחוז: "לא נסבול פגיעה בסמלי שלטון" (חדשות חרדים)

רגעי המעצר הדרמטי (צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מבצעית מוקפדת שנערכה הלילה (בין שני לשלישי) פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת סדר והפריצה למתחם תחנת שהתרחשה לפני כשבוע.

בלשי תחנת בית שמש ולוחמי יחידת מתפ"א עצרו את החשודים, תושבי בית שמש בגילאי 26, 46 ו-56, לחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר התרחש ניסיון פריצה לתחנת בית שמש, כאשר ציבור מוחים פרצו בכוח את אחד משערי המתחם ונכנסו לתוכו בשל מעצר לומד תורה והסגרתו למשטרה הצבאית.

במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר שכללה הצבת אבנים בצירי התנועה והצתת מספר מוקדי אש שפגעו בעצים ובצמחיה. כוחות המשטרה בהם לוחמי מג"ב פינו באלימות את הציבור מחוץ למתחם התחנה ופיזרו את המחאה תוך שימוש מרובה ברימוני הלם ואלות.

בעקבות האירוע, תחנת בית שמש פתחה בחקירה מאומצת שנוהלה במהלך השבוע האחרון, במהלכה התגבש החשד נגד שלושה מעורבים עיקריים שסומנו למעצר.

עם סיום חקירתם, בכוונת המשטרה להביאם בהמשך היום בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

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