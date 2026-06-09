רגעי המעצר הדרמטי ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מבצעית מוקפדת שנערכה הלילה (בין שני לשלישי) פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת סדר והפריצה למתחם תחנת בית שמש שהתרחשה לפני כשבוע.