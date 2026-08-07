השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

שגריר ישראל באו"ם לשעבר והשר גלעד ארדן הכריז אתמול (חמישי) על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו, לאחר שעזב את מפלגת הליכוד שבה פעל במשך יותר מ-30 שנה. למפלגה מצטרף גם יו"ר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין, שהשתתף בהצהרה המשותפת. שם המפלגה החדשה טרם הוכרז.

"זה אחד מהימים הקשים בחיי", מסר ארדן בהצהרתו, "אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי במשך יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, ונבחרי הליכוד לא מייצגים את הליכוד שאני כל כך אוהב". "בין עתידי האישי לעתידה של המדינה" ארדן הבהיר כי ההחלטה לעזוב את הליכוד לא הייתה קלה, אך הכרחית. "יש רגעים שבהם אדם צריך לבחור בין עתידו האישי לעתידה של מדינתו. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי, אלא יוצא להבטיח אותם. הגיע הזמן להשיב לימין את מה שאבד לו בשנים האחרונות". פעיל במפלגת בנט: איומים על חיי בבלי | 05.08.26 ארדן ואדלשטיין משיקים מחר מפלגה חדשה: יחס 'מפתיע' לעולם התורה דוד קליין | 05.08.26 השר לשעבר הדגיש את עמדתו הפוליטית: "כל חיי הייתי איש ימין. מעולם לא זגזגתי. אני מאמין בארץ ישראל, בהתיישבות ובמשילות, ואני מתנגד נחרצות להקמת מדינה פלסטינית". יחד עם זאת, הוסיף ארדן, "אני מתנגד בתוקף לתפיסות השמאל. אבל מעולם לא שנאתי את מי שחושב אחרת ממני. מעולם לא דיברתי על מוצאו, על משפחתו או על אורח חייו. כי היריב הפוליטי איננו האויב".

השקת המפלגה של ארדן ואדלשטיין ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

המלחמה בעולם התורה - במרכז הקמפיין

במרכז הפלטפורמה של המפלגה החדשה עומד "חוק יסוד: השירות", שיחייב את כלל אזרחי ישראל בשירות צבאי או לאומי. ארדן ציין כי המפלגה תפנה לאנשי ימין התומכים בגיוס לכלל האוכלוסייה, ומסר: "לא ייתכן שלכל אזרח יהיו זכויות בלי חובות. כל אזרח ישרת בשירות צבאי או בשירות לאומי".

בדבריו התייחס ארדן באופן ישיר לציבור החרדי: "לא ייתכן שצעיר מאום אל פאחם יוכל להתחיל ללמוד באקדמיה בגיל 18, בזמן שצעיר מאופקים יוכל לעשות זאת רק לאחר שלוש שנות שירות בצה"ל. לא ייתכן שצעיר שומר תורה ומצוות מבני ברק לא ייכנס מתחת לאלונקה, בזמן שצעיר שומר תורה ומצוות מעופרה יסכן את חייו בלבנון".

"ממשלה רחבה בלבד"

ארדן התחייב כי מפלגתו תפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד ולא תצטרף לשום ממשלה צרה. "במשך שנים ניסו לשכנע אתכם שאתם חייבים לבחור. שאם אתם רוצים ממשלה לאומית, אתם צריכים לוותר על השותפות בנטל. שאם אתם רוצים התיישבות, אתם צריכים לוותר על שירות לכולם", אמר ארדן.

"ואני אומר לכם הערב: זו בחירה כוזבת, זה לא ימין או גיוס ושותפות בנטל - ימין אמיתי הוא גיוס ושותפות בנטל. זה לא התיישבות או שירות לכולם. זה התיישבות וגם שירות לכולם. מי שאומר לכם שצריך לבחור בין הערכים האלה - שבוי בפוליטיקה של אתמול. מי שתקוע בפוליטיקה של שני הגושים, קורע את המדינה".