מפלגת "יש עתיד" הניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה להצבעה בשבוע הבא. במקביל, ח"כ יולי אדלשטיין יוצא במתקפה חסרת תקדים על המפלגות החרדיות: "ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, הם עושים פוליטיקה על גב המילואימניקים (פוליטי מדיני)
וועדת החוץ והביטחון של דנה הבוקר בחוק הגיוס החדש שהציג יו"ר הוועדה, ח"כ ביסמוט | החוק קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה מכיוון האופוזיציה | במהלך הדיון בוועדה נרשמו עימותים רבים בין הנוכחים | בינתיים, ההתנגדות בקואליציה לחוק שגיבש ביסמוט הולכת ומתארכת, וכרגע אין רוב בכנסת להעברת החוק (חדשות)
מעין סמון דוברו של ח"כ יולי אדלשטיין, מי שהיה מוכר בעיקר סביב סערת 'חוק הגיוס' - עוזב את הליכוד לטובת מפלגתו של יו"ר המפלגה הבכיר מהאופוזיציה | "היו אלה ארבע שנים מלאות אתגרים, אני מלא תחושת שליחות" (פוליטי)
השר לשעבר גולדקנופף, שנהפך לחבר כנסת אחרי התפטרותו, הגיע היום לועדת הכנסת ונשא נאום מלא בפאתוס, על כך שלא עמדו בהסכמים בנוגע לחוק הגיוס | אדלשטיין מצידו לא מרפה ואמר בדיון למשפחות משרתי המילואים: "מבטיח לא להפקיר אתכם ולפעול לחוקק חוק גיוס אמיתי, בתוך הוועדה או מחוצה לה |אדלשטיין הודח בוועדה וביסמוט מונה כמחליפו | צפו (חדשות)
היו"ר היוצא של ועדת חוץ וביטחון, ח"כ יולי אדלשטיין שהוחלף על-ידי ח"כ בועז ביסמוט, חשף הבוקר את טיוטת החוק בהתאם להסכמות ולדיונים עד כה | בין הסנקציות על חרדים משתמטים, צוינו: אי מתן הטבת הנחה בארנונה, ביטול הנחה בתחבורה הציבורית, הגבלות על יציאה מהארץ, סנקציות בענייני סבסוד, הגבלות על מתן רשיון, התמודדות ב"מחיר למשתכן" ועוד (פוליטי)
ברקע משבר חוק הגיוס ופרישת המפלגות החרדיות: בכנסת צפויה היום לאשר את מינויו של ח"כ ביסמוט ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ולהדיח את אדלשטיין | הממשלה תתכנס היום לישיבה שמרכזה הצבעה על הפסקת כהונת היועמ"שית | כל הפרטים (פוליטי)
היועצת המשפטית של הכנסת, מתייחסת לסוגיית החלפתו של יולי אדלשטיין כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, למי שנבחר על ידי הליכוד - כדי להעביר את חוק הגיוס - בועז ביסמוט | חוות הדעת שהוצגה מהווה תמרור אזהרה לקואליציה והלכה למעשה היא אומרת, שכדאי להיצמד לנוסח הקיים, במידה ורוצים שהחוק יעבור את בג"ץ (ארץ)
בסיומו של שבוע פוליטי עמוס סערות, ביניהן הדחתו של יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, וסערת סוגית חוק הגיוס וההפגנות, סקרים שפורסמו הערב בדקו את תמונת המצב בחלוקת המפלגות והנושאים שעל סדר היום | כל הפרטים (פוליטי)
בתום ישיבת סיעת הליכוד, בה נערכה הצבעה על תפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, נבחר ח"כ בועז ביסמוט להחליף את יולי אדלשטיין, והוא צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון שתעסוק ב'חוק הגיוס' | ביסמוט: "אני רואה בתפקיד שליחות לאומית ממעלה ראשונה" (פוליטי)
סערת הגיוס: חתנו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, הגאון הרב ליאור כהן במתקפה חריפה נגד יו"ר ועדת חו"ב יולי אדלשטיין: "היית אסיר ציון, ראית כמה רוסיה נלחמה בתורה, מה נשאר מהם? שום דבר. אתה שסבלת על הדבר הזה וישבת בכלא על אהבת הארץ ומורשת ישראל, אתה רוצה להיות חלק מהנלחמים בתורה ושגורלך יהיה כגורלה של רוסיה?! אף אחד לא יצליח להשקיט את קול התורה!" • צפו (חרדים)
לאחר דרישת החרדים, מסתמן כי ח"כ בועז ביסמוט יבחר מאוחר יותר, לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כשהוא צפוי להחליף את אדלשטיין בתפקיד היוקרתי | בליכוד הודיעו למלביצקי שהתמודד עד כה לתפקיד, כי הוא יכהן כיו"ר ועדת הכספים | בנט: "זו פשוט יריקה בפנים של חיילי צה"ל, של המילואימניקים" (כנסת)
יו"ר ועדת חוץ וביטחון לא נח ומנסה לסכל אפשרות של הדחה מתפקידו באמצעות הצבעה בסיעתו | הליכוד צפוי לדון מחר בהחלפת אדלשטיין שכזכור נמצא במרכז המשבר הפוליטי של הממשלה עם החרדים ברקע חוק הגיוס מה שמטריד מאוד גם את יו"ר מפלגת השלטון נתניהו (פוליטי)
אגף כוח אדם של צה"ל יסיים בשבוע הבא את שליחת 54,000 הצווים הנוספים לצעירים חרדים ובכך מספר הצווי שנשלחו יגיע לכ-80,000 | במקביל, כבר בתוך כחודשיים 24,000 תלמידי ישיבות יהפכו ל'עריקים' | בצה"ל הבהירו כי כבר בעוד כשבוע ייצאו למבצע מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים בחוק כ'עריקים', המבצע יחל עם פתיחת 'בין הזמנים' | בסיעות החרדיות הבהירו לנתניהו: מעצר תלמיד ישיבה בודד יוביל לפרישה גם מהקואליציה (חרדים)