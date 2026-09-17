תרגיל הבחירות המסורתי בתיכון בליך ברמת גן הסתיים היום עם ניצחון מוחץ למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, שקיבלה 32.2% מהקולות. אחריה הגיעה מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט עם 22.4%, ואילו הליכוד נדחק למקום השלישי עם 15.5% בלבד. אולם מעבר לחגיגות התקשורתיות ולמצעד הפוליטיקאים שהגיעו לבית הספר במהלך השבוע, הנתונים מספרים סיפור שונה לחלוטין.

השבוע שקדם לפתיחת הקלפיות בבית הספר התאפיין בעימותים קולניים, כולל השלכת כוסות לעבר ח"כ מירב בן ארי וסערת רשת סביב נאומו של ח"כ שמחה רוטמן. עבור בכירי המערכת הפוליטית, ההגעה לתיכון נתפסת כחלק בלתי נפרד מלוח הזמנים של מערכת בחירות, מתוך תקווה לייצר מומנטום תודעתי.

המיתוס שלפיו "מי שמנצח בבליך מנצח במדינה" נקשר בשני אירועים היסטוריים: המהפך של מנחם בגין ב-1977 וניצחונו של יצחק רבין ב-1992. אלא שמאז 1992 עברו כמעט שלושה וחצי עשורים, ובמהלכם כשל בית הספר פעם אחר פעם בחיזוי תוצאות האמת.

הסיבה פשוטה: בליך מעולם לא התיימר להוות מדגם מייצג של כלל אזרחי ישראל. בית הספר מייצג חתך חילוני וליברלי מובהק ממרכז הארץ, עם אפס אחוזי הצבעה למפלגות החרדיות ושיעור כמעט אפסי לרשימות הערביות – שני כוחות פוליטיים המהווים נתח משמעותי מכל קואליציה ואופוזיציה בכנסת.

מיש עתיד לציבור החרדי: המיליונר שמאחורי מפלגתו של לייטנר דוד קליין | 09.09.26

השוואה בין תוצאות התלמידים אתמול לבין תוצאות האמת של קלפיות ההורים ברמת גן בבחירות 2022 מראה כי התפוח לא נפל רחוק מהעץ. ב-2022 הובילה "יש עתיד" ברמת גן עם כ-31.7% מקולות התושבים – שיעור כמעט זהה ל-32.2% שקיבלה כעת מפלגת המרכז של איזנקוט. מפלגתו של בנט ממלאת את החלל של המחנה הממלכתי וקולות הימין המתון, ומחנה המרכז-שמאל שומר בעיר על רוב מוחץ של מעל שני שלישים.

השינוי הבולט היחיד בין התלמידים להוריהם נרשם בגזרת הימין: בעוד הליכוד ספג ירידה של כ-7% ביחס להצבעת העיר ב-2022, מי שבלט בצד השני הוא איתמר בן גביר. עוצמה יהודית גרפה 9.4% מקולות התלמידים, בעוד הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' צללה ל-1.6% בלבד ונמחקה מתחת לאחוז החסימה. הנתון הזה מאשש תופעה מוכרת של משיכת בני נוער לכיוון בן גביר, גם בתוך מעוזים עירוניים מובהקים של המרכז-שמאל.

בסופו של דבר, תרגיל הבחירות בבליך הוא חוויה דמוקרטית מעשירה לתלמידים ומופע יחסי ציבור נוצץ לפוליטיקאים שמחפשים כותרת. אולם מי שמנסה לקרוא בתוצאות הללו את הרכב הממשלה הבאה, שוכח שישראל האמיתית אינה מסתיימת בחצר התיכון ברמת גן.