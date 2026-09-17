יו"ר מפלגת "ישר", רב-אלוף (במיל') גדי איזנקוט, פתח בריאיון לכאן רשת ב' במתקפה חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מזהיר מפני ממצאים מזעזעים שייחשפו בתחקירי המודיעין על אירועי ה-7 באוקטובר.

איזנקוט תקף את תפקודו של נתניהו בימי המלחמה הראשונים ואת התעלמותו לכאורה מהתרעה מוקדמת שהתקבלה בלשכתו.

כשנשאל האם יסכים להצטרף לממשלה עתידית תחת הסכם רוטציה עם נתניהו, דחה איזנקוט את האפשרות על הסף: "נתניהו היה המפקד העליון, על פי דבריו, ב-7 באוקטובר. הוא התרשל בתפקיד. אני מכיר את תחקירי שב"כ ואמ"ן - כשיפרסמו אותם ירעדו אמות הסיפים. נתניהו, כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר, אינם ראויים להנהגה".

תיאור מדאיג מדיוני הקבינט

מיש עתיד לציבור החרדי: המיליונר שמאחורי מפלגתו של לייטנר דוד קליין | 09.09.26

איזנקוט חשף את הלך הרוח בדיוני הקבינט בימים שלאחר מתקפת הפתע. "ב-11 באוקטובר די נבהלתי מאיך שראיתי אותו – עגמומי, הוא נראה מבוהל", שיחזר. "הוא לא שלט בדיון, הדיון התנהל מעצמו, ורובו היו ויכוחים שלי עם גלנט. נתניהו מדי פעם אמר משהו, אך הדיון די זרם כשהוא מחוץ לשיח".

על רקע הביקורת על עצם כניסתם של איזנקוט ויו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ לממשלת החירום, הדגיש איזנקוט את תרומתם באותם ימים: "הרגשתי בשבועות הראשונים שגנץ ואני מצילים את המדינה. נתניהו זוכר שביום המשבר הוא ניגש אליי ואמר לי 'הצלת אותנו אתמול'. למרות זאת, הוא חוזר על שקרים יום-יום וטוען שהתנגדתי לכיבוש עזה, בעוד ששרי הליכוד הם אלו שהצביעו נגד".

איזנקוט אישר את הדיווחים לפיהם התקבלה "שיחת התרעה" בלשכת ראש הממשלה טרם הטבח, גם אם מקורה אינו בהכרח מגורם רשמי באיחוד האמירויות. "מבדיקות שעשיתי זו האמת", הבהיר. "לא בטוח שהמעביר הוא מהאמירויות, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה - הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, שקיבלה את זה ולא עשתה שום דבר".

הדברים מגיעים על רקע מערכת בחירות סוערת, בה מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט ממשיכה להוביל בסקרים. על פי סקר שפורסם בחדשות 13, מפלגת איזנקוט זוכה ב-22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות נתניהו מקבל 18 מנדטים. עם זאת, גוש נתניהו עלה לראשונה זה תקופה ארוכה ליתרון של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים לגוש השינוי.