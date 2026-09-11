מזכירת המדינה האמריקאית לשעבר הילרי קלינטון תקפה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון שהעניקה לתוכנית "Morning Joe" ברשת MS NOW. קלינטון קשרה את דבריה למערכת הבחירות הקרובה בישראל, שנקבעה ל-27 באוקטובר 2026.

"אני אוהבת את ישראל ושונאת את ממשלת נתניהו ומדיניותה", הצהירה קלינטון במפורש. היא הוסיפה והשוותה למצב בארצות הברית: "אני אוהבת את אמריקה ושונאת את ממשלת טראמפ ומדיניותה". לטענתה, המצב הנוכחי פוגע בשתי המדינות, וכדי להשיג שלום יציב באזור יהיה על וושינגטון לנקוט עמדה נוקשה ותקיפה הרבה יותר כלפי ממשלה ישראלית עתידית.

קלינטון התייחסה בראיון לדיווחים שפורסמו בעיתון "הארץ", לפיהם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, התקשר לראש הממשלה עשרה ימים לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף, אך קלינטון הציגה שתי אפשרויות קשות לתפקודו באותם רגעים.

"או שהוא לא האמין לזה, או – וזה נורא לומר – שהוא רצה לראות מה הם יכולים לתכנן כדי שיוכל להגיב בחוזקה ולחזק את מעמדו", אמרה. לדבריה, מדובר ב"כשלון של מנהיגות ושל הגנה על אזרחי ישראל".

קלינטון קראה במפורש להחלפת השלטון בישראל ודרשה לטפל ביד קשה בתופעות של אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. היא הזהירה כי מתן חסינות לאלימות כזו משפיע לרעה על החברה הישראלית כולה.

קלינטון, שכיהנה כמזכירת המדינה בממשל אובמה, נחשבת לדמות משפיעה בזירה הפוליטית האמריקאית. בעבר התמודדה בבחירות לנשיאות ארצות הברית, והיא ממשיכה להשמיע את עמדותיה בנושאים מדיניים מרכזיים. הראיון מגיע בעיתוי רגיש, כאשר ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, והיחסים בין ירושלים לוושינגטון נמצאים במתח מתמשך.