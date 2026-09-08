יעקב אשר עם רה"י הגרמ"ה הירש ( צילום: באדיבות המשפחה )

רשימת יהדות התורה לכנסת הבאה הוגשה לפני זמן קצר הערב (שלישי) לועדת הבחירות של הכנסת. הרשימה כוללת את נציגי הסיעות המרכיבות את המפלגה האשכנזית - דגל התורה, אגודת ישראל וחומת תורת ישראל.