בבלי
הח"כ הספרדי הראשון ב'דגל'

'דגל התורה' מקפלת את 'אגודת ישראל': 6 נציגים בעשירייה הראשונה

בדקות האחרונות הוגשה רשימת יהדות התורה לוועדת הבחירות של הכנסת | לראשונה, פערי הכוחות בתוך המפלגה באים לידי ביטוי עם עליונות ליטאית ברורה • כל הפרטים (חדשות חרדים)

5תגובות
יעקב אשר עם רה"י הגרמ"ה הירש (צילום: באדיבות המשפחה)

רשימת לכנסת הבאה הוגשה לפני זמן קצר הערב (שלישי) לועדת הבחירות של הכנסת. הרשימה כוללת את נציגי הסיעות המרכיבות את המפלגה האשכנזית - דגל התורה, אגודת ישראל וחומת תורת ישראל.

לראשונה בהיסטוריה, 'דגל התורה' - הסיעה הליטאית, זוכה לייצוג משמעותי יותר, עם ששה נציגים ב-10 המקומות הראשונים ברשימה המאוחדת, כשהריצ'רץ' המפורסם נעצר במקום העשירי שהולך הפעם לדגל התורה.

במקום הראשונה מוצב יו"ר המפלגה ח"כ יעקב אשר. אחריו במקום השני ממוקם יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף. המקום השלישי ברשימה חוזר לגל התורה עם ח"כ יצחק פינדרוס. אחריו - יו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש המייצג את הסיעה החדשה "חומת תורת ישראל".

במקום החמישי ברשימת יהדות התורה לכנסת הבאה ממוקם הנציג הליטאי הטרי של 'דגל התורה' - מנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק משה רוזנטל. המקום השישי שייך לנציג בעלזא בסיעת חומת תורת ישראל - אליקים שטארק. המקום השביעי מאויש בידי יו"ר איחוד בני הישיבות יהודה ויספיש.

אחריו ברשימת יהדות התורה - נציג חסידות ויז'ניץ יעקב טסלר הממוקם במקום השמיני. המקום התשיעי חוזר ל'דגל התורה' עם נציג חדש נוסף של הסיעה הליטאית - דודי זלץ המכהן כיום כסגן ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר דגל בביתר.

המקום העשירי, לראשונה יאויש גם הוא בידי נציג דגל התורה, שאם ייכנס לכנסת (אולי במסגרת החוק הנורווגי) יהפוך לח"כ הספרדי הראשון בסיעה הליטאית - דוד אוחנה המכהן כחבר מועצת העיר טבריה מטעם דגל התורה.

המקום האחד עשר ברשימה חוזר לאגודת ישראל עם נציג חסידות צאנז חכ"ל משה רוט. את הרשימה נועל חכ"ל אליהו ברוכי מדגל התורה.

דגל התורהיהדות התורהאגודת ישראלבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
פינדרוס מקום רבעי לא עוברים את אחוז החסימה
דוד
הוא מקום שלישי
משה
3
מפלגה שצריכה לעבור מן העולם לגמרי חבורת עסקנים מושחתים ושחצנים שלא עוזרים במאום לציבור ששלח אותם. השבוע האחרון מוכיח שגם בקדנציה הבאה כל מה שמעניין אותם זה ג'ובים אני לא מצביע- נגמר הסיפור!!!
אליקים
2
ככל שכוחה של גור יצטמק ביהדות התורה, תגדל כמות המצביעים שיחזרו הביתה..
זושא
1
מכירו שנים רבות איש אמת
דוד אוחנה נהדר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר