רשימת יהדות התורה לכנסת הבאה הוגשה לפני זמן קצר הערב (שלישי) לועדת הבחירות של הכנסת. הרשימה כוללת את נציגי הסיעות המרכיבות את המפלגה האשכנזית - דגל התורה, אגודת ישראל וחומת תורת ישראל.
לראשונה בהיסטוריה, 'דגל התורה' - הסיעה הליטאית, זוכה לייצוג משמעותי יותר, עם ששה נציגים ב-10 המקומות הראשונים ברשימה המאוחדת, כשהריצ'רץ' המפורסם נעצר במקום העשירי שהולך הפעם לדגל התורה.
במקום הראשונה מוצב יו"ר המפלגה ח"כ יעקב אשר. אחריו במקום השני ממוקם יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף. המקום השלישי ברשימה חוזר לגל התורה עם ח"כ יצחק פינדרוס. אחריו - יו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש המייצג את הסיעה החדשה "חומת תורת ישראל".
במקום החמישי ברשימת יהדות התורה לכנסת הבאה ממוקם הנציג הליטאי הטרי של 'דגל התורה' - מנהל אגף החינוך בעיריית בני ברק משה רוזנטל. המקום השישי שייך לנציג בעלזא בסיעת חומת תורת ישראל - אליקים שטארק. המקום השביעי מאויש בידי יו"ר איחוד בני הישיבות יהודה ויספיש.
אחריו ברשימת יהדות התורה - נציג חסידות ויז'ניץ יעקב טסלר הממוקם במקום השמיני. המקום התשיעי חוזר ל'דגל התורה' עם נציג חדש נוסף של הסיעה הליטאית - דודי זלץ המכהן כיום כסגן ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר דגל בביתר.
המקום העשירי, לראשונה יאויש גם הוא בידי נציג דגל התורה, שאם ייכנס לכנסת (אולי במסגרת החוק הנורווגי) יהפוך לח"כ הספרדי הראשון בסיעה הליטאית - דוד אוחנה המכהן כחבר מועצת העיר טבריה מטעם דגל התורה.
המקום האחד עשר ברשימה חוזר לאגודת ישראל עם נציג חסידות צאנז חכ"ל משה רוט. את הרשימה נועל חכ"ל אליהו ברוכי מדגל התורה.
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