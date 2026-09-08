ח"כ מקלב בהודעת פרישה: "השליחות לא כבדה עליי"

לאחר שהודח מרשימת דגל התורה לכנסת ה-26, בעקבות החלטה שהתקבלה בימים האחרונים, פרסם ח"כ אורי מקלב הודעת פרישה מרגשת בה הוא מסכם את שנות פעילותו בכנסת. מקלב, ששירת כחבר כנסת במשך כ-18 שנה, פנה לציבור בהודעה שפורסמה באישון לילה.

"לאחר ההחלטה שהתקבלה", כותב מקלב בפתח דבריו, מבלי לפרט מי קיבל את ההחלטה, "ברצוני לפנות אליכם, ציבור יקר! להודות לכם על הזכות שניתנה לי בסייעתא דשמיא לשרת את כלל הציבור ולעמוד לצדכם לאורך השנים". יצוין כי ההחלטה על חילוף הדורות התקבלה על ידי הגר"ד לנדו, אך עוררה התנגדות בקרב חלק מחברי המועצה.

בהמשך הודעתו, מדגיש מקלב: "זכיתי לקבל את השליחות הזו והשתדלתי לבצע אותה באמונה וביושר. עשיתי כמיטב יכולתי להיות קשוב לצרכים הכלליים והפרטיים של כלל הציבור". בדבריו אלה מבהיר מקלב כי פעל למען הציבור הרחב ולא נכנע ללחצים, וכי עמד "לפעול למען קודשי ישראל ובמערכות הציבוריות".

מקלב מזכיר במיוחד את הקמת הרשות החרדית, שהיא לדבריו מפעל חייו המרכזי. "בשנים האחרונות זכיתי גם ליזום ולהקים את 'הרשות החרדית' שהתקבלה בברכה", הוא כותב, "ופועלת בהצלחה רבה בפעילות מגוונת וחיונית ב-57 רשויות מקומיות". הרשות החרדית מעניקה סיוע נרחב לציבור החרדי, סיוע שלא היה קיים בעבר.

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ח"כ מקלב מודה לציבור על התמיכה שקיבל לאורך השנים: "לאורך הדרך החזרתם לי משוב, כוח והערכה, בשיתוף פעולה מיוחד ופורה, אני אסיר תודה על כך".

בנקודה מיוחדת בהודעתו, מקלב דוחה את הטענות שהועלו לגבי גילו והצורך להחליפו בדור צעיר יותר. "כל יום הרגשתי את השליחות מחדש, כאילו התחלתי אותה היום. השליחות לא כבדה עליי ביומי האחרון כביומי הראשון", הוא מדגיש.

לסיום, מבהיר מקלב כי אינו מתכוון לפרוש מהפעילות הציבורית: "יש בי הרצון והנכונות להמשיך לשרת ולעשות כל שביכולתי למען הציבור, מכל מקום, ככל שיתאפשר בידי. בברכת שנה טובה ומבורכת, שתתמלאנה משאלות לבכם לטובה".