משלחת בכירה מחסידות גור הגיעה אמש לקריית צאנז בנתניה בניסיון להפעיל לחץ על נציגי החסידות, אך חזרה בידיים ריקות. הפגישה הטעונה הסתיימה בסירוב נחרץ מצד צאנז לחתום על מכתב התחייבות, כאשר נציגי החסידות הבהירו כי הם כפופים אך ורק למועצת גדולי התורה ולהוראות האדמו"ר מצאנז.

המתיחות הנוכחית החלה כאשר עסקני גור ניסו להציב דרישה כלפי צאנז לחתום על מכתב התחייבות, בדומה למסמך שנחתם בעבר. אולם בצאנז דחו את הדרישה בתוקף, והעבירו מסר ברור: "הדבר הזה לא יקרה, אנחנו לא חוזרים על טעות פעמיים".

לאור הסירוב המוחלט, הוחלט בגור לשלוח משלחת בכירה לקריית צאנז. המשלחת כללה את מוטי בבצ'יק, יונתן חסיד וחנוך דרנגר, שנפגשו עם נציגי צאנז, ברל שטמר ורייכמן, בניסיון אחרון להשיג את מבוקשם.

במהלך הפגישה, ניסו שלוחי גור להסביר את חשיבות הדרישה, וטענו כי מדובר בבקשה מטעם האדמו"ר מגור.

אולם נציגי צאנז לא נרתעו. בתגובה נחרצת שמשקפת את עצמאות החצר, השיבו לעמיתיהם: "איננו כפופים אליכם. גם לנו יש אדמו"ר, ולדעתו והכרעתו יש משקל שווה בדיוק כמו לדעתם של האדמו"רים מגור, ויז'ניץ ובעלזא".

בשיא הפגישה, חתמו נציגי צאנז את הדברים בהבהרה חדה: החסידות כפופה אך ורק להכרעות מועצת גדולי התורה ולהוראות האדמו"ר מצאנז, ואינה נכנעת למרותה של שום חצר אחרת.

כאשר התברר לנציגי גור כי בצאנז אין כוונה להיכנע, הם נאלצו לסגת מהדרישה למכתב ההתחייבות, והפגישה הסתיימה ללא הסכמה.