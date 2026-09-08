זר פרחים ועליו פתק בכתב מחשב הונח בלילה שבין יום שני לשלישי בפתח ביתו של עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל". על הפתק נכתב: "לעופר וינטר, תודה מעומק הלב! בהערכה רבה, גלי בהרב מיארה".

זר הפרחים, שהונח על ידי פעילי ימין, נועד לבטא בסרקזם זעם כלפי וינטר על כך שסירב להתחבר עם מפלגת ימין נוספת לקראת הגשת רשימתו לוועדת הבחירות. הפניה ל"גלי בהרב מיארה" — יועצת משפטית לממשלה — מבטאת את החשש שהפיצול בימין יביא לשריפת קולות ולחיזוק השמאל.

בחודשים האחרונים הופעל לחץ כבד על וינטר להתאחד עם מפלגתו של בצלאל סמוטריץ', שבינתיים התאחדה לבלוק טכני עם רשימת 'זהות' של משה פייגלין. גם סמוטריץ' וגם בנימין נתניהו הביעו בפומבי את רצונהם באיחוד כזה.

סמוטריץ' תקף בחריפות את וינטר: "אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל". לדבריו, "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

שר האוצר המשיך: "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי". סמוטריץ' סיכם בקריאה: "ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון. בוחרים הציונות הדתית".

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה: "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות. גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה"ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת".

במפלגת וינטר הוסיפו: "הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".

מפלגת 'עמך ישראל' הגישה את רשימתה לכנסת ה-26 ללא איחוד עם מפלגות אחרות, למרות לחצים כבדים מצד גורמים שונים במחנה הלאומי. וינטר ביקש את האות "ך" לפתק ההצבעה. ברשימה מופיעים בין היתר יוסף חדאד, נטעלי שם טוב וערן בן-ארי.