מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר הודיעה היום (יום שני) על הצטרפותה של ד"ר נחומי יפה לרשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. מדובר בפעם הראשונה שמפלגה חרדית המתמודדת לכנסת מצרפת אישה לרשימתה.

ד"ר יפה, בת 50, תושבת ירושלים ואם לשלושה ילדים, משמשת כחוקרת בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית. בשנה האחרונה היא פועלת באוניברסיטת הרווארד במסגרת מחקר על המגזר החרדי בפרויקט 'ישראל והכלכלה האזורית', לצד תפקידה כחברת סגל בכירה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2020 מונתה ד"ר יפה ליועצת מיוחדת לענייני המגזר החרדי במועצה לביטחון לאומי, ועסקה רבות באתגרי העוני במגזר החרדי. לאחר הטבח בשבעה באוקטובר, היא הקימה חמ"ל חרדי שבו התנדבו עשרות אלפי חרדים בסיוע נרחב למפוני העוטף ולמשפחות שכולות.

ד"ר יפה גדלה והתחנכה בחסידות סלונים בירושלים, ושימשה כמורה לדינים והיסטוריה בסמינר החרדי 'הישן' וב'סניף'. בנוסף, היא כתבה את תכניות הלימוד בהיסטוריה לכיתות י"א-י"ב בכלל הסמינרים החרדים.

הצטרפותה של ד"ר יפה למפלגת 'הציבור החרדי' מהווה צעד חסר תקדים בפוליטיקה החרדית. עד כה, כל המפלגות החרדיות שהתמודדו לכנסת כללו אך ורק גברים ברשימותיהן, והנושא של ייצוג נשים היה נושא רגיש במיוחד.

מפלגת 'הציבור החרדי', שהושקה לפני כשבוע, מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש. על פי סקר שפורסם בחדשות 12, המפלגה זוכה ל-1.2% תמיכה, נתון המשקף עשרות אלפי תומכים וכמעט שני מנדטים.

מחקריה של ד"ר יפה על הציבור החרדי עוררו הדים רבים בעבר. במחקר שנערך במכון 'נתוני אמת' בהובלתה, נחשף כי קרוב למחצית מהחרדים שואפים להשתלב בחברה הישראלית מבחינה כלכלית וחברתית. המחקר גילה פער משמעותי בין מה שהציבור החרדי חושב לבין מה שהוא חושב שהוא חושב.

יו"ר המפלגה מוטי לייטנר הבהיר בריאיון לאולפן 'כיכר השבת' כי המפלגה מתחייבת לתמיכה חד-משמעית בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ודוחה בנחישות את הטענות על מימון מגורמי שמאל. לייטנר הדגיש כי כל התרומות מגיעות מאנשי ימין ומעולם התורה בלבד.

הצטרפותה של ד"ר יפה למפלגה מעוררת שאלות רבות לקראת הבחירות הקרובות, ומסמנת שינוי אפשרי בנוף הפוליטי החרדי. יצוין כי בעבר, לייטנר התייחס לשאלת שילוב נשים ברשימה והבהיר את עמדתה השלילית של המפלגה בנושא זה, עד לשינוי שהגיע כעת.