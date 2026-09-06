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תיעוד מטקסס

איילה קמה לתחייה באמצע הכביש: השוטר צרח בבהלה

סגן שריף במזרח טקסס התקרב לבדוק איילה ששכבה ללא תנועה בצד הכביש • מה שקרה אחר כך גרם לו לצרוח ולקפוץ בחזרה לניידת

השוטר מגיב בבהלה כשהאיילה מתעוררת
השוטר מגיב בבהלה כשהאיילה מתעוררת| צילום: צילום: Sheriff Woody Wallace via Storyful

סגן שריף במזרח טקסס חווה רגע מבהיל במיוחד במהלך משמרתו, כאשר איילה ששכבה ללא תנועה בצד הכביש ונראתה כמתה זינקה לפתע על רגליה ממש לנגד עיניו.

האירוע תועד במצלמת הרכב המשטרתי ופורסם על ידי שריף מחוז טריניטי, וודי וואלאס. בתיעוד ניתן לראות את הסגן ניגש בזהירות לעבר האיילה כדי לבדוק את מצבה, אך ברגע שהוא מגיע קרוב אליה היא מתרוממת בפתאומיות.

הסגן השמיע צעקת בהלה וקפץ במהירות לאחור לעבר הניידת. לאחר שנרגע, ניתן לשמוע אותו צוחק ואומר: "אוקיי, אנחנו בסדר".

לפי דברי השריף, האיילה התאוששה לחלוטין ובהמשך ברחה אל היער הסמוך. וואלאס התבדח כי "במקום לקבל דו"ח, החשודה נמלטה על ארבע", והוסיף שזו הייתה "עוד משמרת לילה שבה הכול יכול לקרות".

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