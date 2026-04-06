במסגרת פסגת ה‑COP15 בקמפו גרנדה נבחרו מיני בעלי חיים מאוֹקה הארקטית ועד לנהרות האמזונס שיכנסו לרשימת ההגנה העולמית | המדינות החברות יידרשו לפעול לשיקום בתי גידול ולשיתוף פעולה חוצה גבולות למען שימורם (בעולם)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי פרפרים המשתייכים למינים החיים בשיתוף פעולה עם נמלים אינם מסתפקים רק בחיקוי כימי - הם גם “מדברים” בשפת הקצב של הנמלים | באמצעות תנודות זעירות ומדויקות, הם מצליחים להשתלב, לזכות להגנה, ואף לקבל מזון | התגלית משנה את תפיסת החוקרים על תקשורת מורכבת בטבע - ומראה שגם יצורים חסרי מוח מפותח יודעים לשמור על הקצב (בעולם)
לאחר כמעט שני עשורים של מחקר ושימור בינלאומי - חוקרים החזירו עשרות צבים ענקיים לאי הגלפגוס פלוריאנה, שנכחדו ממנו במאה ה־19 | הפרויקט האדיר משלב נתוני לווין של נאס״א, גנטיקה עתיקה ותמיכה קהילתית מקומית - בניסיון להשיב את המערכת האקולוגית לקדמותה (בעולם)
מצלמות שטח המופעלות בתנועה מתבררות ככלי מחקר חיוני: בתוך שבועות ספורים תועדו אייל עכברי נדיר לראשונה בטבע במדינת טלנגאנה שבהודו, קואול צפוני שלא נראה באזורו זה יותר מ־80 שנה בשמורת טבע באוסטרליה, וינשוף ברדלס בנהרובאן שבמרכז היבשת - לצד תיעוד של חתול בר אמריקאי בפארק מטרופוליני באוהיו (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי ורוניקה, פרה מזן ברון שווייצרי החיה כחיית מחמד בחווה אוסטרית, עושה שימוש במטאטאים ומקלות כדי לגרד אזורים שקשה להגיע אליהם - ממצא נדיר שמאתגר תפיסות רווחות לגבי אינטליגנציה של בקר ומרחיב את רשימת בעלי החיים היודעים לעשות שימוש בכלים לצורך עצמם (בעולם)
לוויין חדש ששוגר לחלל מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם | המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר (בעולם)
צבי הים מוכרים ביכולת המדהימה שלהם לנדוד אלפי קילומטרים בחיפוש אחר אזורי רבייה ומזון - והם עושים זאת ללא ציוני דרך גלויים | מחקר חדש חושף כי לצבים הצעירים ישנו "מכשיר ניווט" פנימי שמנצל את השדה המגנטי של כדור הארץ, ומסייע להם להתמצא במסע הארוך והמסוכן באוקיינוס (טבע)
מחקר בינלאומי חדש מעלה כי הסחר החוקי בחיות בר מגלגל כ-360 מיליארד דולר בשנה וכולל סחר ב-70,000 מינים, אך פערים חמורים במעקב ובפיקוח חושפים מאות מינים לסכנת הכחדה | החוקרים מזהירים כי מעבר להיבט האקולוגי, הסחר יוצר גם איומי בריאות חמורים כתוצאה מהפצת מחלות, מזיקים ומינים פולשים, וקוראים למערכות מידע וניטור מתקדמות שיבטיחו סחר בר-קיימא (בעולם)
מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)
לוויין המחקר הביולוגי הרוסי, Bion-M No. 2,שזכה לכינוי "תיבת נח המודרנית" נחת בהצלחה לאחר שהעביר 30 ימים במסלול עם יותר מ־75 עכברים, 1,500 זבובים, מיקרואורגניזמים, תאי תרבות וזרעי צמחים, כחלק מניסוי ענק שיבחן את השפעת החלל על יצורים חיים והתמודדותם עם תנאי קיצון (בעולם)
כזה עוד לא ראיתם, זהו הדג שמעורר השתאות אצל מדענים, חוקרי טבע ומוקירי פלאי הים, עם גולגולת שקופה ייחודית ועיניים מצינוריות שמסוגלות להסתובב ולעקוב בדיוק מדהים אחרי טרף זוהר | ההתאמות יוצאות הדופן של הבארלאיי מעניקות לו יתרון השרדותי בסביבה חשוכה ומאתגרת, מאפשרות לו לראות בבירור במים אפלים ולהתמודד עם סכנות ייחודיות של העומק (טבע)
הקאקאפו הוא תוכי לילה כבד שמקורו הוא בניו זילנד, הוא נחשב לבעל תכונות יוצאות דופן בעולם העופות: הוא התוכי היחיד שאינו מסוגל לעוף, הגדול והכבד ביותר בין בני משפחתו, ואחד המינים בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר, לעיתים עד 90 שנה | סקירה מרתקת (מעניין, בעולם)
המצאה אוסטרלית פורצת דרך מצילה מאות מינים כשהיא מאפשרת יצירת חללים בעצים צעירים בתוך פחות משעה - תהליך טבעי שמצריך בדרך כלל מאות שנים | הפיתוח תופס תאוצה במדינות שונות, אבל המומחים מזהירים: יש ליישם אותו לצד הגנה הדוקה על העצים הוותיקים (בעולם)