ביער בלין שבמחוז קנט, אנגליה, מסתובב כיום עדר ביזונים אירופיים שהוחזרו לטבע בשנת 2022 - לראשונה זה שנים. המיזם, בהובלת ארגוני השימור Kent Wildlife Trust ו-Wildwood Trust, מתגלה כהצלחה יוצאת דופן: בתוך פחות מארבע שנים ניכרים שינויים דרמטיים בבית הגידול.

חנה מקינס, חוקרת השטח בפרויקט, מתארת שינוי מוחשי: "יש הרבה יותר אור שמגיע לקרקעית היער, וצמחייה שבעבר לא הצליחה לשרוד בשל הצל הכבד מתחילה לצמוח מחדש." הביזונים, שבטבעם מפילים עצים, מקלפים קליפות ונעים בחופשיות בין חלקות, פותחים את חופת היער ויוצרים פסיפס מגוון של קרחות יער, סבכים ושטחי עשב - תנאים אידיאליים לעשרות מיני חרקים, ציפורים ופרחים נדירים. בימים אלו מוקמים גשרים ייעודיים המאפשרים לעדר להתרחב לשטח של כ־2,000 דונם, ושניים מהם כבר הושלמו. החזון, מסביר פול ויטפילד, מנכ"ל Wildwood Trust, הוא להוכיח כי הביזון הוא "מהנדס אקולוגי" טבעי - מין שפעילותו יכולה להחיות יערות עייפים בלי תלות בהתערבות אנושית. הצלחת הפרויקט אף הובילה להקמת אוכלוסיית ביזונים שנייה בחבל קמבריה שבצפון בריטניה.

בעוד שבאנגליה מדובר בחדשות רעננות, ברומניה הביזונים כבר משיבים את ההרים לחיים זה למעלה מעשור. באזור הרי טרקו שבקרפטים שוחררו עדרים החל משנת 2014, וכיום מונים מעל 200 פרטים. צוותי WWF רומניה מדווחים על עלייה של כ־30 אחוזים בצמחייה ובמגוון המינים באזורים שבהם הביזונים משוטטים – תוצאה של עיבוד הקרקע המתמיד באמצעות פרסותיהם, נשיכתם והצללה חלקית שהם יוצרים בצומח.

מחקר שנערך בבית הספר לסביבה של אוניברסיטת ייל מצביע גם על תרומתם האקלימית: הביזונים תורמים לקיבוע פחמן באדמה בהיקף של כ־54 אלף טונות בשנה - כמעט פי עשרה מאותה קרקע בלעדיהם. מדובר, לפי החוקרים, בכמות השקולה לנטרול פליטות הפחמן השנתיות של עשרות אלפי כלי רכב.

"הביזונים באנגליה וברומניה מציבים בפנינו מודל לשיקום מערכות טבע שחוקות," אומר ויטפילד. "אם נבין איך לאפשר לטבע לעבוד בעצמו, נגלה שהפתרונות לשיקום הסביבה כבר קיימים – פשוט נדרשים מעט מרחב, זמן ו... כמה ביזונים."