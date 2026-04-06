שבעה אוהדי קבוצת הכדורגל היוונית פאוק סלוניקי נהרגו בתאונת דרכים קשה ברומניה, בעת שהיו בדרכם למשחק חוץ של קבוצתם בצרפת | עשרת חברי הקבוצה נסעו במיניבוס שחור בכביש E70 לכיוון העיר ליון, שם צפוי להתקיים משחק במסגרת הליגה האירופית (חדשות)
מינויו המוצע של עורך הדין גבריאל זבארצ'אה לראש שירות המודיעין הרומני (SRI) מעורר דאגה חמורה בקהילה היהודית ובקרב גורמים דמוקרטיים, עקב זיקתו ארוכת השנים לתנועה הלגיונרית – תנועת "משמר הברזל" הפשיסטית והאנטישמית ההיסטורית | כל הפרטים (חדשות)
גדולי התומכים של מוסדות סאסוב זכו ל-12 שעות של רוממות רוח בצל הרבי מסאסוב במסע הקודש שערך במדינות רומניה והונגריה, במהלכו חנך 'אוהל סאסוב', והעתיר בתפילה בקברי צדיקים | האדמו"ר המשיך למסע חיזוק בארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
חברת התעופה הרומנית אנימאווינגס, תפעיל החל מהערב קו סדיר בין תל אביב לבוקרשט | החברה תפעיל שלוש טיסות שבועיות בימים ראשון, שלישי וחמישי, במטוסי Airbus A320 | קו זה יספק לא רק טיסות ישירות לרומניה, אלא גם חיבור נוח ליעדים מרכזיים כמו פריז, לונדון, מינכן, מילאנו, וינה, מדריד ועוד (תעופה)
חברת התעופה הרומנית AnimaWings מודיעה על פתיחת קו טיסות סדיר חדש בין תל אביב לבוקרשט, שיחל לפעול בערב חג הסוכות | החברה, שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים (תעופה)
כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
רגע לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן, נראה כי משבר הטיסות מאחורינו כאשר בישראל צפויים לחתום כבר בקרוב עם רומניה, על מעבר החסידים במדינה | הדרישות של רומניה: העברת נתונים על פרטי הטיסות מישראל למדינה, הצבת מתורגמנים, וסדרנים בשדות התעופה (חדשות)
המאמצים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין מולדובה להסדרת טיסות השכר לחסידי ברסלב לראש השנה – קרסו | לאחר שבועות של משא ומתן, שבו הוסיפה מולדובה תנאים חדשים שוב ושוב, ההסכם בוטל סופית | אלפי חסידים כבר נערכים לנסוע בדרך עוקפת, דרך רומניה ופולין על מנת להגיע לעיר אומן בזמן (חרדים)
היום לפני 167 שנים בדיוק, התחיל הגה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים למלא את תפקידו כרבה של סיגט - שם ייסד ישיבה על דרכי החסידות והעמיד מאות תלמידים, חלק מהם נעשו במשך השנים רבנים בעיירות הונגריה (היסטוריה)
שר ההגנה הרומני, יוניץ מוסטיאנו, הודיע במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה לאחר פסגת נאט"ו בהאג כי רומניה תקבל 18 מטוסי קרב מסוג F-16 מהולנד | המטוסים שהוצעו על ידי הולנד יהפכו לרכוש המדינה הרומנית תמורת מחיר סמלי של יורו אחד (בעולם)
בניגוד לתחזיות, ראש עיריית בוקרשט דן ניקושור הביס את איש הימין הקיצוני ג'ורג' סימיון, המקורב לפוטין ונחשב למעריצו של טראמפ | דן זכה בכ-53.6% מהקולות, לעומת 46.4% לסימיון, לפי נתונים רשמיים עם ספירת 99% מהקולות (בעולם)
ברומניה נערך היום הסיבוב השני בבחירות לנשיאות ברומניה, בין מועמד ימין קיצוני אירוסקפטי לבין עצמאי מרכזי פרו-אירופי, במערכת בחירות שעשויה להשפיע הן על כלכלת המדינה המתקשה והן על אחדותו של האיחוד האירופי | רומניה תבחר בין מנהיג ימין קיצוני עם עבר אנטישמי, לבין מועמד המרכז, ראש עיריית בוקרשט דן ניקושור (בעולם)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ס"ג
עסקו השבוע באיסור הזכרת שם של ע"ז
| מה האיסור לספור למניין
הגויים וההיתר של מרן הרב עובדיה יוסף
זצ"ל
|
ומדוע היו צדיקים
שדקדקו לא להזכיר שמות של ערים כמו העיר
סאטמר?
(יהדות,
הדף-היומי)
אסון נורא אירע היום (שלישי) ברומניה, כאשר אזרח ישראלי בן 30 נהרג בתאונת רכיבה על אופנוע שלג באתר הסקי אזוגה שבמרכז המדינה | בעקבות איבוד שליטה על הכלי, הישראלי נפל לנחל מגובה של חמישה מטרים, והובהל במצב קשה לבית חולים מקומי, שם מת מפצעיו (בעולם)