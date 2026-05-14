סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ערך ביקור מדיני ברומניה, במהלכו נשא נאום היסטורי בכינוס מיוחד של שני בתי הפרלמנט הרומני, לציון יום הסולידריות בין רומניה לישראל. במהלך הביקור נפגש לוין עם שורת בכירים, בהם ראש הממשלה הרומני, שרים, ונשיאי הסנאט ובית הנבחרים.

בנאומו, הודה לוין לרומניה על הידידות העמוקה עם ישראל, וקרא להעברת השגרירות הרומנית לירושלים. "לב ליבה של ארץ הקודש הוא בירתנו הנצחית, ירושלים", מסר השר. "לאחר שנים רבות של הכחשת זכויותינו ההיסטוריות בבירתנו, הנשיא טראמפ העביר את שגרירות ארצות הברית בישראל לירושלים. בעקבותיו הלכו מנהיגים בולטים נוספים ממספר הולך וגדל של מדינות".

לוין הבהיר כי "אני מאמין שדגל רומניה ראוי להיות מונף בעירם של המלכים הגדולים דוד ושלמה". כידוע, מספר מדינות כבר העבירו את שגריריהן לירושלים בשנים האחרונות, בהן ארצות הברית, פפואה ניו גיני, ופיג'י. רומניה, שמקיימת קשרים הדוקים עם ישראל, נחשבת למדינה ידידותית במיוחד ביבשת אירופה.

השר התייחס גם למלחמה בטרור ולמאבק בציר האיראני. "ישראל עומדת בחזית ההגנה על הערכים הדמוקרטיים, זכויות נשים וחירות", הדגיש. "אנו בולמים את התפשטות האיסלאם הרדיקלי והאלים, בהובלת המשטר הקיצוני באיראן. חיילינו האמיצים מסכנים ומקריבים את חייהם כדי להגן לא רק על ישראל, אלא על העולם החופשי כולו".

התקפה חריפה על בית הדין בהאג

בחלק מרכזי בנאומו, הטיח לוין במדינות שתמכו בהוצאת צו המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. "במקום לעמוד בסולידריות עם ישראל, ישנם כאלה המנצלים בציניות את המשפט הבינלאומי כדי לשלול מאיתנו את זכותנו הבסיסית להגנה עצמית", אמר בחריפות. "במקום להתייצב לצד ראש הממשלה נתניהו במלחמה בטרור, בחרו להוציא נגדו צו מעצר".

כאמור, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הוציא לאחרונה צווי מעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, צעד שעורר סערה בישראל ובעולם. ישראל דוחה את הסמכות של בית הדין ורואה בהחלטה פוליטית ומוטה.

לוין סיים את דבריו בשבחים לרומניה. "במיוחד בזמנים אלו, כשרוחות מדאיגות של אנטישמיות ועוינות כלפי ישראל מנשבות בחלקים מאירופה, רומניה היא סמל לאיתנות מוסרית ומגדלור של צדק", הצהיר. "מעל במה נכבדה זו, אני קורא למנהיגי אירופה ברחבי היבשת: לכו בדרכה של רומניה!"

יצוין כי הביקור מתקיים בעת שישראל מנהלת מאבק דיפלומטי נרחב נגד ההחלטות בהאג, ומבקשת לחזק את מעמדה הבינלאומי. רומניה נחשבת לבעלת ברית חשובה באירופה, ומעמדה כחברה באיחוד האירופי מקנה משקל רב לעמדותיה.