"מה רוצים ממנה?": אהרן ברק בגיבוי מלא ליועמ"שית

נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, ממשיך לשבור שתיקה ולספק שורת התבטאויות יוצאות דופן. הבוקר (שלישי), במהלך ועידת תל אביב לעתיד ישראל, התייחס ברק כמעט לכל הסוגיות הבוערות שעל סדר היום: החל מייצוג ישראל בבית הדין בהאג, דרך העימות בין הממשלה לייעוץ המשפטי, ועד למשפטו של ראש הממשלה ולמצבה של החברה הישראלית.

"כניצול שואה, באתי להגן על מדינתי מג'נוסייד"

ברק פתח בהחלטתו להתייצב כשופט מטעם ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, חרף המתקפות שספג מבית. "נסעתי לשם לא כדי להגן על הממשלה או על ראש הממשלה, אלא כדי להגן על מדינת ישראל", הבהיר נשיא העליון בדימוס.

"קשה להגן", הודה ברק, "אבל מה שמדינת ישראל עשתה בעזה איננו ג'נוסייד. כניצול שואה, שהיה קורבן לג'נוסייד, רציתי להגן על מדינתי שמואשמת בכך". ברק הוסיף כי נאבק אישית לבטל את צווי המעצר שהוצאו, והדגיש כי יגן תמיד על המדינה, "בדיוק כפי שעשיתי בתקופת כהונתו של יצחק רבין".

על נתניהו: "השינוי ביחסו – בגלל המשפט"

ברק לא חסך ביקורת מראש הממשלה בנימין נתניהו, וקשר ישירות בין משפטו הפלילי של נתניהו לבין יחסו למערכת אכיפת החוק. "הייתי מאוד מיודד איתו בעבר. הוא תמיד תמך במערכת בתי המשפט", סיפר ברק, והוסיף נחרצות: "השינוי ביחסו נובע מהמשפט שהוגש נגדו".

ברק שלל את הטענות כי הייתה זו טעות להגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה מכהן. הוא אף חשף כי ייעץ ליועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, שלא לעכב את ההחלטה: "אמרתי לו להודיע לציבור על החלטתו בנושא עוד לפני הבחירות".

במקביל, העניק ברק גיבוי מלא ליועצת המשפטית הנוכחית, גלי בהרב-מיארה, הנמצאת בלב סערה פוליטית: "היא נהדרת ועושה עבודה כל כך חשובה. לא הכרתי אותה לפני כן, שוחחנו בסך הכל 45 דקות במצטבר, אבל היא עושה את הדברים הנכונים".

בג"ץ פוסל יותר מדי חוקים? "זה כלום לעומת העולם"

על רקע הדיון בבג"ץ היום בעניין מינוי ראש המוסד, התייחס ברק לשאלת סמכות הממשלה והביקורת השיפוטית. "נכון שזו סמכות של ראש הממשלה למנות, אבל 70 שנות מדינה הקימו משפט מינהלי שאומר שלא מספיק שיש לך סמכות, אתה צריך להפעיל אותה כדין. סמכות היא תנאי הכרחי אבל לא מספיק. אי אפשר למשל להפעיל סמכות תוך כדי לקיחת שוחד", עקץ.

לגבי הטענות על אקטיביזם שיפוטי, הדף ברק את הביקורת המסורתית: "למעלה מ-20 שנה שאני לא בבית המשפט, ואף שופט שמכהן עכשיו לא היה שופט בתקופתי. מאז 1995, מתוך מאות חוקים, בית המשפט מבטל בממוצע סעיף אחד בחוק בשנה. זה כלום לעומת מה שמדינות אחרות עושות. תפקידו של בית המשפט הוא לא להגיד 'אמן' על כל מה שהשלטון עושה, אלא לוודא שהוא פועל במסגרת החוק. השלטון הוא יציר החוק".

עם זאת, ברק הפתיע כשהודה כי המערכת שהוא עצמו עיצב דורשת רפורמה. "ודאי שיש דברים שצריך לשנות. כתבתי 34 אלף פסקי דין, אני לא סופרמן ובוודאי שנעשו טעויות. מבנה מערכת המשפט בארץ דורש תיקון. אני למשל בעד העברת סמכויות מבג"ץ לבית המשפט המחוזי".

אצבע מאשימה למתנחלים – ותקווה אחת

לקראת סיום הריאיון, התייחס ברק לקיטוב החברתי ולתופעות של פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. לדבריו, "מה שמאפיין את הקיטוב היום הוא היעדר הדיאלוג; לכל קבוצה יש את המונולוג שלה". באשר לטרור היהודי, קבע ברק כי "מנהיגות המתנחלים אחראית. הצבא והמשטרה צריכים להבטיח את החוק בשטחים, ומעל זה הממשלה".

כשנשאל בסיום האירוע המקיף מה בכל זאת נוסך בו תקווה בימים אלו עבור החברה הישראלית, בחר נשיא העליון בדימוס לענות במילה אחת בלבד: "הבחירות".