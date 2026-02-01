פעיל הימין מרדכי דוד הגיע לחקירת משטרה בחשד להפרעה לסדר הציבורי, לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק | דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק, אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״ (משטרה)
מליאת הכנסת אישרה סופית את התיקון ל'חוק החוזים' שיזמו השר יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן, המבטל את 'הלכת אפרופים' של אהרן ברק | מעתה, פרשנות חוזה תיעשה בדרך שיקבעו הצדדים לחוזה, ואם לא קבעו, על פי לשון החוזה (חדשות)
ברקע פוסט התמיכה חסר התקדים שפרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הלילה, בו קרא לבטל את משפט נתניהו באופן מיידי, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק אמר היום (חמישי) כי הוא תומך בהסכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו (פוליטי)