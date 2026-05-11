נתניהו לתקשורת האמריקנית: "לא במשמרת שלי" | הראיון המלא

בריאון חריג ומפורט ששודר הלילה (בין ראשון לשני) בתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" בערוץ CBS, פרס ראש הממשלה את תוכניותיו ורצונותיו בעניין המלחמה ובכלל. הריאיון, שנערך בשבוע ה-11 למלחמה האזורית מול איראן ושלוחותיה, מציג עמדה נחושה של ראש הממשלה: המערכה לא תסתיים עד להוצאה פיזית של האורניום המועשר מאיראן ופירוק התשתיות הגרעיניות.

מה הפתרון לאורניום המועשר שנמצא באיראן? הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן עמדה היום למבחן פעם נוספת בעקבות תקיפות כטב"מים איראניים חשודים במפרץ הפרסי, התפרצות נוספת של מעשי איבה במלחמה שהתפשטה מהמפרץ גם ללבנון. הדבר מסבך עוד יותר את מאמצי הבית הלבן לסגור עסקה שתפתח מחדש את מצר הורמוז ותייצב את מחירי האנרגיה. כשכל כך הרבה מונח על הכף – וכשהמלחמה נמתחת כבר אל שבוע ה-11 שלה – מייג'ור גארט, שוחח אתמול עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זהו הראיון הראשון של נתניהו בשידור אמריקני מאז החלה המלחמה. הוא נזהר בדבריו, אך אם מקשיבים היטב, ניתן למצוא סימנים לאן המלחמה, והאזור כולו, עשויים לפנות. בלבול והכחשות: האם נפתחה בדיקה נגד ערוץ 14? משה כץ | 10:01 רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו אליהו לוי | 10:24 מייג'ור גארט: האם המלחמה עם איראן הסתיימה? ואם לא, מי יחליט מתי היא תסתיים? ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני חושב שהיא השיגה המון, אבל היא לא נגמרה, כי עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן. עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק. יש עדיין שלוחים (פרוקסים) שאיראן תומכת בהם. יש טילים בליסטיים שהם עדיין רוצים לייצר. כעת, שחקנו חלק גדול מזה. אבל כל זה עדיין שם, ויש עבודה לעשות. מייג'ור גארט: איך אתה חוזה שהאורניום המועשר ברמה גבוהה יוצא מאיראן? ראש הממשלה בנימין נתניהו: נכנסים פנימה, ולוקחים אותו החוצה. מייג'ור גארט: עם מה? כוחות מיוחדים מישראל, כוחות מיוחדים מארצות הברית? ראש הממשלה בנימין נתניהו: ובכן, אני לא הולך לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה: "אני רוצה להיכנס לשם", ואני חושב שזה יכול להיעשות פיזית. זו לא הבעיה. אם יש לך הסכם, ואתה נכנס פנימה, ולוקח את זה החוצה, למה לא? זו הדרך הטובה ביותר. מייג'ור גארט: ומה אם לא יהיה הסכם? האם ניתן להוציא את זה בכוח? ראש הממשלה בנימין נתניהו: ובכן, אתה עומד לשאול אותי את השאלות האלו. אני עומד להתחמק מהן. כי אני לא הולך לדבר על האפשרויות הצבאיות שלנו, על תוכניות, או על שום דבר מהסוג הזה. מייג'ור גארט: אני רק מנסה להבין, "כמה זמן ייקח להשיג את המטרה הזו?" ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני לא עומד לתת לזה לוח זמנים, אבל אני הולך לומר שזו משימה חשובה בצורה בלתי רגילה. המלחמה עם לבנון כרוכה במלחמה עם איראן? שעות ספורות לפני שישבנו עם ראש הממשלה, ישראל תקפה מחבלי חיזבאללה הנתמכים על ידי איראן בלבנון. זוהי החזית השנייה במלחמה עם איראן – שהיא הרבה יותר של ישראל מאשר של אמריקה. מייג'ור גארט: האם ייתכן, אדוני ראש הממשלה, שהמלחמה עם איראן תסתיים אבל המלחמה עם חיזבאללה תימשך? שאלו יהיו שדות קרב נפרדים ושונים? ראש הממשלה בנימין נתניהו: ובכן, הן צריכות להיות. הן צריכות להיות. מה שאיראן הייתה רוצה לעשות זה לומר, "לא, אתה יודע, אם נשיג הפסקת אש כאן, אנחנו רוצים הפסקת אש שם—" מייג'ור גארט: הם אכן רוצים זאת. ראש הממשלה בנימין נתניהו: כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו: אתה יודע למה? כי הם רוצים שחיזבאללה יישאר שם וימשיך לענות את לבנון, ימשיך להחזיק את אנשיה כבני ערובה. מייג'ור גארט: האם תסכים לכך? ראש הממשלה בנימין נתניהו: לא. מייג'ור גארט: אפילו אם הנשיא טראמפ יבקש ממך? ראש הממשלה בנימין נתניהו: ובכן, תראה, הוא מבין מה שאני אומר. כלומר, אנחנו— אנחנו רוצים להיפטר מהסכנה הזו ליישובים שלנו, לערים שלנו. הם יורים רקטות על הערים שלנו כל הזמן. הם יורים רקטות על היישובים שלנו. וכמובן שהוא— האם אתה היית רוצה לחיות ככה? מייג'ור גארט: אז זה יכול להימשך? ראש הממשלה בנימין נתניהו: כן. מייג'ור גארט: אפילו אם נושא איראן ייפתר? ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני מקווה— אני— לא. אם איראן— אם המשטר הזה אכן ייחלש או אולי יופל, אני חושב שזה הסוף של חיזבאללה, זה הסוף של חמאס, זה כנראה הסוף של החות'ים, כי כל הפיגומים של רשת השלוחים הטרוריסטית שאיראן בנתה יקרסו אם המשטר באיראן יקרוס.

המשטר באיראן יקרוס בסוף המלחמה?

מייג'ור גארט: האם אתה מאמין שאפשר להפיל את המשטר האיראני?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני חושב שאי אפשר לחזות מתי זה יקרה. האם זה אפשרי? כן. האם זה מובטח? לא.

מייג'ור גארט: הניו יורק טיימס מדווח כדלקמן. ציטוט: "בחדר המצב ב-11 בפברואר, מר נתניהו הציג 'מכירה קשוחה', כשהוא רומז שאיראן בשלה להחלפת משטר ומביע אמונה שמשימה משותפת של ארה"ב וישראל תוכל סוף סוף להביא קץ לרפובליקה האסלאמית". האם זה נכון?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: לא. זה למעשה לא נכון.

מייג'ור גארט: באילו מובנים זה לא נכון?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זה לא נכון במובן שאמרתי, "הו, ובכן, זה מובטח שאנחנו יכולים לעשות את זה", וכן הלאה.

מייג'ור גארט: —ציינת את חוסר הוודאות?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: לא רק שציינתי זאת. שנינו הסכמנו, אתה יודע, שהיו גם חוסר וודאות וגם סיכון מעורבים. ואני זוכר שאנחנו— אני אמרתי, והוא אמר, שהסכנה— יש סכנה בפעולה, בנקיטת פעולה. אבל יש סכנה גדולה יותר באי-נקיטת פעולה.

מייג'ור גארט: ובהמשך למה שהניו יורק טיימס דיווח, ציטוט: מר נתניהו וצוותו תיארו תנאים שהם הציגו כמצביעים על ניצחון ודאי, והוסיפו כי "המשטר יהיה כל כך מוחלש שהוא לא יוכל לחנוק את מצר הורמוז". האם זה לא נכון עובדתית?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני לא חושב שיכולנו לכמת את זה בדיוק, אבל אני חושב ש— ה— הבעיה של— מצר הורמוז הובנה ככל שהלחימה נמשכה. אני חושב שזה העניין.

מייג'ור גארט: האם זה נקרא לא נכון בהתחלה?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני חושב— אני לא בטוח שזה נקרא לא נכון. אבל ה— אתה יודע, יש— סיכון גדול עבור איראן לעשות זאת. ולקח להם זמן להבין כמה גדול הסיכון הזה, מה שהם מבינים עכשיו. לא, אני— אני לא טוען לראיית נולד מושלמת, ולאף אחד לא הייתה ראיית נולד מושלמת. גם לא לאיראנים.

דבר נוסף שלא נחזה מראש: מידת התגובה הצבאית האיראנית נגד מדינות המפרץ השכנות והנזק שהיא גרמה. ראש הממשלה אמר לנו שנופתע מכמה מדינות ערביות מעוניינות בחיזוק הקשרים עם ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני רואה עכשיו את האפשרות להרחבה ולהעמקה של ההסכמים שיש לנו לבריתות עם מדינות ערב מהסוג שמעולם לא חלמנו עליו.

מייג'ור גארט: קיימת דאגה גוברת בקרב המונרכיות במפרץ שהן לא יאפשרו ואינן רוצות שישראל תפעיל דומיננטיות אסטרטגית על המזרח התיכון. אז האם משהו מכל זה עמד בסכנה?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני שומע דברים אחרים. אני שומע את העובדות ממדינות ערביות, שאני לא אכנס אליהן.

מייג'ור גארט: כולן?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: לא. אבל חלקן, ומעולם לא שמעתי זאת לפני כן. "בואו נחזק את הברית שלנו עם ישראל", כי זה למעשה מרתיע את איראן. בואו נחזק את הברית שלנו עם ישראל כי אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים עם ישראל.

מייג'ור גארט: זה היה בבירור המסלול לפני העימות הזה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זה יותר ממה שאתה חושב עכשיו בדרכים שאני לא יכול— אני מניח שיהפכו פומביות, אם כי, אתה יודע, אני לא יכול לתת הכל ל-"60 דקות" או לך במכה אחת. אבל אני אומר לך שמידת שיתוף הפעולה הכלכלי באנרגיה, בבינה מלאכותית (AI), בקוונטום, התחומים שבהם ישראל כל כך חזקה. והם רואים כעת את האפשרות לחלוק את פירות היכולות הללו איתם. וזה קורה ממש עכשיו.

סין תומכת במשטר באיראן?

דבר נוסף שיקרה מאוחר יותר השבוע – פסגה בין נשיא סין שי ג'ינפינג והנשיא טראמפ. סין היא יבואנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם דרך מצר הורמוז. היינו סקרנים לגבי המעורבות הצבאית של סין עם איראן.

מייג'ור גארט: אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאתה יודע על כך שסין מספקת תמיכה צבאית בעלת ערך מהותי למה שנותר מהמשטר האיראני. זה נכון?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: סין נתנה כמות מסוימת של תמיכה ורכיבים ספציפיים לייצור טילים. אבל אני לא יכול לומר יותר מזה.

מייג'ור גארט: האם זה מטריד אותך?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ובכן, לא אהבתי את זה.

מייג'ור גארט: כי כנראה היא עושה זאת ממש עכשיו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: יכול להיות. יכול להיות. אני לא רוצה לדבר בשם סין. אני לא רוצה לדבר גם בשם הנשיא.

מייג'ור גארט: אבל יש לך עיניים ואוזניים על זה—

ראש הממשלה בנימין נתניהו: כן, ובכן, אתה יודע— אבל יש לי גם פה סגור כשצריך.

הסיוע האמריקני והפוליטיקה בארצות הברית

הסיוע הצבאי האמריקני לישראל נהנה מקונצנזוס דו-מפלגתי במשך עשורים. הוא עומד כעת על 3.8 מיליארד דולר בשנה ונמצא תחת בחינה פוליטית חדשה בגלל שינוי בעמדות הציבור כלפי ישראל וכלפי סיוע חוץ בכלל.

מייג'ור גארט: האם אתה מאמין שהגיע הזמן שמדינת ישראל תבחן מחדש ואולי תאפס את מערכת היחסים הפיננסית שלה עם ארצות הברית? כלומר, מה שארצות הברית מספקת לישראל על בסיס שנתי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: בהחלט. ואמרתי זאת לנשיא טראמפ. אמרתי זאת ל— לאנשים שלנו. הלסת שלהם נשמטה.

מייג'ור גארט: למה אתה מתכוון? מה אתה אומר?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אני רוצה להוריד לאפס את הסיוע הפיננסי האמריקני, את המרכיב הפיננסי של שיתוף הפעולה הצבאי שיש לנו. כי אנחנו מקבלים— אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר בשנה. ואני— אני חושב שהגיע הזמן שנגמול את עצמנו מהסיוע הצבאי שנותר.

מייג'ור גארט: אתה יכול לתת לי לוח זמנים?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: אמרתי, בואו נתחיל עכשיו ונעשה זאת במהלך העשור הבא, במהלך עשר השנים הבאות, אבל אני רוצה להתחיל עכשיו. אני לא רוצה לחכות לקונגרס הבא. אני רוצה להתחיל עכשיו.

בקיא היטב בפוליטיקה האמריקנית, ראש הממשלה מודע היטב לירידה בתמיכה בישראל. על פי סקר שנערך לאחרונה על ידי Pew, 60% מהמבוגרים בארה"ב דיווחו על דעה לא אוהדת כלפי ישראל, עלייה של כמעט 20 נקודות בארבע שנים.

אחת הסיבות הגדולות: המלחמה בעזה, שבה לפי משרד הבריאות בעזה המנוהל על ידי חמאס, נהרגו יותר מ-70,000 בני אדם. זה כולל אזרחים וגם מחבלי חמאס. נתניהו מייחס את הפגיעה המוניטינית בישראל כמעט לחלוטין למדיה החברתית, אותה הוא מכנה החזית השמינית של המלחמה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זה, זה שלך, נכון? (מחזיק טלפון).

מייג'ור גארט: כן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: גם אתה לא חסין. כי אתה יכול לחדור למכונה הזו. אתה יכול לחדור לתוך המכשיר הקטן הזה. ואתה יכול לומר על מייג'ור גארט כל מה שתרצה. ואני יכול לצייר אותך כמפלצת. ואם אני אגיד את זה מספיק פעמים, מספיק אנשים יאמינו לזה.

מייג'ור גארט: האם אתה מאמין שישראל נמצאת בסכנה להפסיד במלחמה הזו בחזית המדיה החברתית? וזה לדעתי חשוב במיוחד באמריקה עבור אמריקנים צעירים יותר, רפובליקנים ודמוקרטים, שגוללים בין תמונות. והם ישתמשו במילים כמו ברברי על עזה ועל לבנון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ישראל עשתה מאמצים בלתי רגילים להוציא אזרחים חפים מפשע מכלל סכנה. אנחנו שולחים מיליוני הודעות טקסט אליהם— מבצעים מיליוני שיחות טלפון אליהם, חוברות, עלונים, מה שרק תרצה, אוקיי?

ראינו את ההידרדרות של התמיכה בישראל בארצות הברית כמעט— הייתי אומר, שזה תואם כמעט ב-100% לעלייה הגיאומטרית של המדיה החברתית. וזה כשלעצמו לא מה שגרם לזה. ואני— אני לא מאמין ב, אתה יודע, בצנזור שלהם או משהו. אבל אני אגיד לך מה קרה. יש לנו כמה מדינות שבאופן בסיסי עשו מניפולציות במדיה החברתית. והן עושות את זה בצורה חכמה. וזה— זה משהו שפגע בנו קשות.

מייג'ור גארט: האם זו אמונתך, אדוני ראש הממשלה, ששום דבר שישראל עשתה טקטית או אסטרטגית לא עשה טעויות, בין אם בעזה ובין אם בגדה המערבית, שתרמו בדרכן שלהן לרושם השלילי הזה על ישראל, בין אם זה במדיה החברתית או במקום אחר?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: לא, כמובן שלא. תראה, זו מלחמה. ובמלחמה, צבאות לפעמים מפספסים ואזרחים מתים. ואלו טעויות, אלו לא דברים מכוונים שקורים. ישראל נתונה תחת מצור בחזית המדיה, בחזית התעמולה, ולא הצלחנו במלחמת התעמולה.

בית הדין הפלילי הבינלאומי, שבו לא ישראל ולא ארה"ב מכירות, האשים את ראש הממשלה בפשעי מלחמה על התנהלותה של ישראל בעזה, שם לדבריו הוא טרם השיג את אחת המטרות החשובות ביותר שלו – פירוק חמאס מנשקו.

מייג'ור גארט: עכשיו מה?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: מישהו חייב לפרוק אותם מנשקם. מישהו חייב אז— לפרז את עזה. הייתי אומר, לפרוק מנשק, לפרז, לעשות דה-רדיקליזציה, כי אתה לא רוצה את הקנאים האלו שם.

מייג'ור גארט: האם זו חובה של ישראל? או שזו חובתה של הקהילה הבינלאומית דרך מועצת שלום?

ראש הממשלה בנימין נתניהו: מייג'ור, מייג'ור, תמצא לי את המדינות שיעשו את זה. אתה יודע, אם זה יגיע אלינו, אז אנחנו נצטרך לעשות את זה, אבל אנחנו נבחר את הזמן והנסיבות שבהם נעשה את זה כי, אתה יודע, יש לנו עוד כמה דברים. אבל אנחנו לא עומדים לתת לחמאס— לאיים שוב על ישראל לעולם. זה יצטרך להיעשות. זה יכול להיעשות בדרך הקשה, זה יכול להיעשות בדרך הקלה. אני תמיד מעדיף את הדרך הקלה, כי בניגוד לדימוי הקריקטוריסטי שלי, כמי שהיה במלחמה, שראה את— הטרגדיה של המלחמה, שחווה אותה במשפחתי שלי— אתה לא שולח בקלות אנשים, גברים צעירים לשדה הקרב.

מתקפת חמאס וטבח שמחת תורה

מייג'ור גארט: אתה יודע, בכל זאת, אדוני ראש הממשלה, יש רושם לגביך שיש בך רעב שאנשים תופסים לעימות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זה מצחיק, אתה יודע, כי במשך שנים נחשבתי, נכון, לפני ה-7 באוקטובר, נחשבתי אולי לראש הממשלה המאופק ביותר בתולדות ישראל. נתפסתי כמי שהוא, אתה יודע, קשוח פוליטית אבל מאופק מאוד צבאית. ברור שזה השתנה ב-7 באוקטובר, כי הם עמדו להשמיד אותנו. לא חשבתי שזו רק מתקפה של חמאס. ראיתי את זה כפי שזה היה, מתקפה של ציר איראן בניסיון להשמיד אותנו דרך עניבת מוות.

אמרתי ביום השני למלחמה, "אנחנו הולכים לשנות את המזרח התיכון". אנחנו הולכים לשנות את המצב הזה שבו הם מתאגדים נגדנו וחושבים שהם הולכים למחוק את המדינה היהודית האחת והיחידה, למחוק 3,500 שנות היסטוריה יהודית. זה לא הולך לקרות, לא במשמרת שלי. ואמרתי לאזרחי ישראל, "לא במשמרת שלכם".