ראש השב"כ דוד זיני התייחס בכנס מנהלי ארגון השב"כ, בהשתתפות ראש הממשלה ועוד, לטענות על בגידה בארגון לפני טבח שמחת תורה: "ברור וידוע שלא הייתה ׳בגידה׳ או ׳שיתוף פעולה׳ מצד השב״כ או מי מאנשי מערכת הביטחון. לצערינו כשלנו כישלון מקצועי חמור ועלינו לעמול יום יום שעה שעה על מנת לתקן ולהטמיע את כלל הלקחים ולהשלים את שנותר לתחקר" | הציטוטים שפורסמו (ביטחון)
ניתוח טלפונים של מחבלי הנוח'בה מגלה כי פקודת היציאה לטבח הופצה כרצף אימוג'ים ברשת הוואטסאפ | בצה"ל מודים כי אותו קוד נשלח פעמיים בעבר מבלי שעורר חשד, והיה האות של אלפי המחבלים לפשוט על המחסנים, ולצאת למסע הרצח הרצחני | שנתיים וחצי לאחר הטבח - הפרטים המצמררים נחשפים (צבא)
צה"ל ושב"כ תקפו ביממה האחרונה מחבלים בעיר עזה, בצפון הרצועה ובחאן יונס, בתגובה לכך שמחבלים חמושים יצאו אתמול מתשתית תת-קרקעית ליד כוחות הצבא | המחבלים שהותקפו פעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור וקידמו מתווי טרור | באחת מהתקיפות חוסל אחמד ביוכ, שחדר למחנה רעים בטבח שמחת תורה (צבא)
האם ה'ניו יורק טיימס' העניק במה לקצין בכיר בחמאס מבלי לדעת? דוחות של צה"ל וארגון המעקב NGO Monitor חושפים כי ד"ר חוסאם אבו ספיה, שכתב טורים נוקבים על "רצח עם" בעזה, מחזיק בדרגת קולונל בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס (חדשות בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון שיגר הבוקר מסר זועם לאחר שספרי בגרות בצרפת הציגו את מתקפת השבעה באוקטובר כ"מתקפה על מתנחלים" | מקרון בתגובה: "מדריך חזרה לבחינות בגרות שמזייף את העובדות: זה בלתי נסבל, ביקשתי מהממשלה לנקוט פעולה" (בעולם)
הרב מנחם ברדוגו, משליחי חב"ד באופקים ומנהל "כולל תפארת זקנים" בשכונה לבני גיל הזהב, סיפר כי השוטר איתמר אלוס ז"ל, גיבור המלחמה שנפטר בשבת האחרונה בדמי ימיו, נמנה עם משתתפי הכולל | אלוס עצמו שיתף: "לימוד התורה נותן כוח נפשי" (חדשות)
לפי נתוני הלמ"ס מתגוררים כיום בעוטף עזה כ-65 אלף תושבים ביחס לכ-62 אלף ערב מתקפת ה-7 באוקטובר | השר זאב אלקין: "נמשיך להתקדם למימוש היעד המרכזי שלנו: הכפלת אוכלוסיית חבל תקומה ל-120,000 תושבים" | ראש המנהלת, אביעד פרידמן: "ב-2026 נמשיך להיענות לאתגרי השיקום והצמיחה, ונממש את התוכנית האסטרטגית שגיבשנו" | מנהלת תקומה מפרסמת סיכום פעילות שנת 2025 ומבט ל-2026 (בארץ)
שופטי בג"ץ דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין הקפיאו את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר. השופטים הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל (חדשות)
צה"ל עבר שינויי עומק משמעותיים כחלק מהפקת הלקחים של המחדל בבוקר שמחת תורה | גם באיו"ש, הקים צה"ל 'בנק מטרות' ייעודי שנועד לתת תשובה לטרור המקומי, לקראת מערכה אפשרית בסגנון עזה | במקביל, צה"ל הרחיב משמעותית את מערך הרחפנים | מתחילת המלחמה הוסמכו מעל 12,000 איש להפעלת רחפנים, מהם כ-8,000 בשנה האחרונה בלבד (צבא וביטחון)
בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)
ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יענה לזימון של מתניהו אנגלמן | עורכי דינו: "עמדת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגד הביקורת מחייבת את המינהל כולו, ואיננו עובדי מדינה עוד" (בארץ, חוק ומשפט)
מה אם כל מה שהעולם קורא על הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא גרסה מנוהלת? | העיתונאי אשלי רינדסברג חשף מערכת משומנת האחראית על 850,000 עריכות, קואליציה סודית של עורכים - שמספרים לכל העולם סיפור מעוות (חדשות בעולם)