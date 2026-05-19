מחבל חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בדרום הרצועה

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו אתמול (שני) מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על חיילי צה"ל.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות זיהו את המחבל ברגע שחצה את הקו הצהוב והחל להתקרב לעמדות הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.
המחבל שחוסל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר בשמחת תורה, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. חיסולו מהווה סגירת מעגל נוספת עם מבצעי הטבח הנורא.
המקרה מצטרף לשורה של חיסולים של מחבלים שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. בשבוע שעבר חוסל חמזה שרבאצי, מפקד בגדוד שג'אעיה שפרץ למוצב נחל עוז באותו יום נורא. יחד עמו חוסל עזאם אל-חיה, מחבל נוסף מיחידת העילית "נוח'בה".
