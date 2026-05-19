דרמה לוגיסטית ואבטחתית מתרקמת מעבר לים, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן ביקור רשמי במחוז רוקלנד שבמדינת ניו יורק - בדיוק ביום שישי הקרוב, היום הראשון של חג השבועות. הביקור המתוכנן מעורר סערה רבה בקרב אלפי המשפחות החרדיות המתגוררות באזור, כאשר אחת האפשרויות המרכזיות הנבחנת היא קיום האירוע הרשמי במתחם מכללת רוקלנד (RCC) - הממוקם בלב ליבה של השכונה החרדית במונסי.

על פי הדיווחים המתפרסמים בשעות האחרונות, הנשיא טראמפ צפוי להגיע לאזור כדי לקחת חלק באירוע רשמי של הבית הלבן, לצד שורה של פוליטיקאים מקומיים ובכירי הממשל. בין המשתתפים הצפויים נמנה חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר, המוכר כמקורב לקהילה היהודית. בשעות אלו שוקדים גורמי ממשל רשמיים ואנשי השירות החשאי על הפרטים הלוגיסטיים האחרונים של הביקור הרגיש.

אתגר אבטחתי חסר תקדים בעיצומו של החג

מה שמעורר דאגה מיוחדת בקרב התושבים המקומיים הוא העובדה כי מתחם המכללה מוקף מכל עבריו בתושבים חרדיים, עשרות בתי מדרשות ומוסדות חינוך. אם התוכנית אכן תצא לפועל, מדובר באתגר אבטחתי חסר תקדים עבור גורמי האכיפה והשירות החשאי, שיצטרכו לנהל מבצע אבטחה מורכב בלב שכונה חרדית צפופה - בעיצומו של החג, כאשר התושבים אינם נושאים טלפונים ניידים ואינם משתמשים בכלי רכב.

הקהילה עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות

בקהילה המקומית במונסי עוקבים בדריכות ובהתרגשות אחר ההתפתחויות והסדרי התנועה הצפויים. התושבים מודאגים מהשלכות הביקור על שגרת החג, במיוחד לאור העובדה שמדובר ביום טוב ראשון של שבועות, כאשר התנועה בשכונה מוגבלת באופן טבעי.

יצוין כי מחוז רוקלנד הפך עם השנים למרכז חשוב של הקהילה החרדית בארצות הברית, עם אוכלוסייה הולכת וגדלה של משפחות חרדיות. השכונה במונסי מאופיינת בצפיפות גבוהה של מוסדות תורה, בתי כנסת ומוסדות חינוך, מה שהופך את האתגר הלוגיסטי למורכב במיוחד.

גורמי הביטחון האמריקניים צפויים לתאם את פרטי הביקור עם נציגי הקהילה המקומית, במטרה למזער ככל האפשר את ההפרעה לשגרת החג. עם זאת, ברור כי מדובר במבצע אבטחתי מורכב שידרוש תיאום רב ושיתוף פעולה מלא עם התושבים המקומיים.