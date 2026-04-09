כוחות אוגדה 91 זיהו וחיסלו חוליית מחבלים שפרקו אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל - והם חוסלו מיד | כוחות חטיבה 401, זיהו שני מחבלים לאחר שירו ירי רקטי לעבר כוחות צה"ל - וגם הם חוסלו | צפו בתיעוד המיוחד מדרום לבנון (צבא)
חיל האוויר תקף מבנה צבאי של חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלים | הכוחות סרקו את המבנה ואיתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים | בנוסף, צה"ל תקף וחיסל שני מחבלים חמושים | תיעוד (צבא)
מהאוויר ועד למתקפה מפתיעה מהים, צה"ל עבר בסוף השבוע לסיכול ממוקד של שרשרת פיקוד שלמה, רגע לפני שהתוכניות לירי מיידי לעבר ישראל הפכו לפצצה מתקתקת | מי היו יעדי החיסול הפעם, והאם הפרוקסי האיראני בלבנון עדיין מאיים על ישראל? (העולם הערבי)
שני מחבלים חוסלו ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, לאחר שחצו את הקו הצהוב. מדובר בשני אירועים שונים | "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל (צבא וביטחון)