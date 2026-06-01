חיסול המחבלים והשמדת מחסן הרקטות
כוחות חטיבת גבעתי פועלים בפיקוד אוגדה 36 לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני.
הכוחות זיהו אתמול (ראשון), שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו הפועלים במרחב.
בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר זיהו וחיסלו את המחבלים בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.
בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות החלו בסריקות ואיתרו מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור לעבר כוחותינו.
לאחר פעילות כוחותינו במרחב, המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה.
