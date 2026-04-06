הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אמש מטח כבד של יותר מ-100 רקטות לכיוון יישובי הצפון והמרכז, שרובם סוכלו בהצלחה | על פי הדיווחים, הארגון תכנן לשגר כמות כפולה, אך האירוע נמנע על ידי תקיפות מוקדמות של צה"ל (בארץ)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
לאחר חקירה מודיעינית ממושכת: שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור במרחב טולכרם במסגרתה אותרו שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ | באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ | צפו בתיעודים (צבא)
סמוטריץ': "החלת הריבונות הישראלית על פי התכנית שפרסמתי וזכתה לתמיכה רחבה היא הדרך היחידה לוודא שמדינה פלסטינית לא תקום" | מועצת יש"ע: "מי שלא מחיל ריבונות נותן תקווה לטרור ומזמין את הרקטות והטבח הבא במרכז הארץ" (פוליטי)
עליית מדרגה בטרור: מחרטה לייצור רקטות, עשרות רקטות, מטענים, וחומרי נפץ: לוחמי ימ״מ, שב״כ וצה״ל עצרו הלילה במרחב רמאללה שבחטיבת בנימין חוליית טרור חמושה החשודה בנסיון שיגור רקטה מכפר נעמה בשבוע שעבר | הלוחמים חשפו באזור גם מחרטה לייצור רקטות, והם הושמדו יחד עם חומרי הנפץ (חדשות)
כוחות צה"ל ממשיכים לחסל מחבלים, להשמיד תשתיות טרור, אמצעי לחימה ותוואי תת-קרקע בצפון רצועת עזה. כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל אתמול, את חוליית המחבלים שביצעה שיגור רקטות מצפון הרצועה לעבר שדרות ואיבים, דקות ספורות לאחר השיגור (צבא)
אמש, בשעות הערב, הופתעו תושבי ערי החוף אשקלון, אשדוד והמושבים הסמוכים לשמע אזעקה עולה ויורדת שבישרה על ירי רקטי | יותר משנה לאחר האזעקה האחרונה שבישרה על ירי מעזה בשושן פורים, האזעקות לדרום חזרו - ועימן הדאגה לעתיד: האם ה'טפטופים' לדרום הם גזירת גורל? והאם ניתן כלל להשמיד את היכולות הרקטיות של חמאס? סקירה (חדשות)