בפיתוח טכנולוגי משמעותי, פיקוד העורף השלים את הפיתוח של יכולת חדשה למתן התרעה מקדימה לירי רקטות וטילים משטח לבנון. היכולת החדשה צפויה להיכנס לתוקף החל בימים הקרובים, ותאפשר לאזרחים זמן היערכות קצר לפני האזעקה הרגילה.

על פי הפרסום, ההתרעה המקדימה תינתן אך ורק עבור ירי רקטות וטילים, ותספק זמן היערכות משתנה בהתאם למיקום הגיאוגרפי של היישוב. באזור קו העימות, התושבים יקבלו התרעה מוקדמת של מספר שניות בלבד, באזור חיפה והסביבה זמן ההיערכות יגיע לכדקה, ואילו ביתר אזורי הארץ ניתן יהיה לקבל התרעה מוקדמת של כשתי דקות.

רקע: הארכת זמני ההתגוננות

כזכור, בחודשים האחרונים דנו בפיקוד העורף בהארכת זמני ההתגוננות ביישובי הצפון, בעקבות הרחקת חיזבאללה מאזור הגבול והאפשרות לזהות שיגורים מוקדם יותר. על פי התוכנית שנדונה אז, זמן ההתגוננות ביישובי הגדר היה אמור להיות מוארך מאפס שניות ל-15 שניות, וביישובים סמוכי גדר מ-15 ל-30 שניות.

אלא שהמהלך עורר התנגדות חריפה בקרב ראשי הרשויות בצפון. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ', תקף אז את המתווה וטען כי הארכת זמן ההתגוננות על הנייר אינה שווה ערך להקדמת מועד ההתרעה בפועל.

היכולת החדשה של התרעה מקדימה נועדה כנראה להיענות לביקורת זו ולספק פתרון אמיתי לתושבי הצפון, תוך מתן זמן היערכות ממשי לפני האזעקה עצמה.

יצוין כי פיקוד העורף מדגיש שהיכולת החדשה מיועדת לירי רקטות וטילים בלבד, ולא תחול על סוגי איומים אחרים כגון חדירת כלי טיס עוין או אירועי חירום נוספים. הפעלת המערכת תיעשה בהדרגה, תוך בחינה שוטפת של היעילות והאמינות.