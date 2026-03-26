התרעה מקדימה היא מערכת התרעות מתפרצות לטלפונים הניידים שנועדה להזהיר את אזרחי ישראל על הגעת טילים או רקטות לשמי המדינה דקות ספורות לפני הפגיעה. המערכת שולחת הודעות אוטומטיות לכלל המכשירים הסלולריים באזור המאוים, ומאפשרת לאוכלוסייה להגיע למרחבים מוגנים ולהציל חיים. ההתרעות המקדימות נכנסו לפעולה לראשונה במהלך מבצע עם כלביא בשנת 2025, והפכו למרכיב מרכזי במערך ההגנה האזרחית של ישראל.

מערכת ההתרעה המקדימה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת כיפת ברזל ומערכות יירוט נוספות, ומספקת לאזרחים זמן תגובה קריטי להגנה עצמית. ההתרעות מופעלות על ידי פיקוד העורף ומבוססות על זיהוי שיגורים בזמן אמת, כאשר המערכת מחשבת את מסלול הטיל או הרקטה ושולחת התרעה רק לאזורים שבהם צפויה נפילה. זמן ההתרעה משתנה בהתאם למרחק מנקודת השיגור - מכמה שניות בלבד ביישובי עוטף עזה ועד כדקה וחצי באזורים מרוחקים יותר.

הטכנולוגיה מאחורי ההתרעה המקדימה מבוססת על מערכת Cell Broadcast, המאפשרת שידור הודעות לכלל המכשירים הסלולריים באזור גיאוגרפי מוגדר ללא צורך בחיבור לאינטרנט או ברשת סלולרית תקינה. שיטה זו מבטיחה שההתרעה תגיע גם במצבי עומס רשת או כשהמכשיר במצב שקט, והיא עובדת על כל סוגי הטלפונים החכמים המודרניים. המערכת עברה שדרוגים רבים לאורך השנים, כולל שיפור דיוק האזורים המאוימים והפחתת התרעות כוזבות.

פיקוד העורף ממליץ לאזרחים להקפיד על הפעלת התרעות מקדימות במכשירים הסלולריים שלהם, ולהכיר את הנחיות ההתנהגות בעת שמיעת התרעה. ההנחיות כוללות כניסה מיידית למרחב מוגן, שהייה במקום למשך עשר דקות לפחות, והימנעות מהתקהלות ליד חלונות או פתחים. המערכת משודרגת באופן שוטף כדי להתמודד עם איומים מתפתחים ולשפר את דיוק ההתרעות.

במקביל למערכת ההתרעה המקדימה, פועלות בישראל גם מערכות התרעה מסורתיות יותר כמו צופרי אזעקה, אך ההתרעה לטלפון הנייד מספקת יתרון משמעותי בכך שהיא מגיעה לאדם בכל מקום בו הוא נמצא. המערכת גם מאפשרת שליחה של הודעות מפורטות יותר, כולל הנחיות ספציפיות להתנהגות ועדכונים על מצב האיום. בשנים האחרונות נוספו למערכת גם יכולות התרעה על אירועים נוספים כמו רעידות אדמה וחירום סביבתי.